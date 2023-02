Это простое средство СЕКРЕТ совершенства кожи

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сливочное масло находится в арсенале практически каждой хозяйки. Его состав богат микроэлементами и витаминами, которые необходимы для нормального функционирования организма.Однако рачительные хозяйки рассматривают этот продукт не только с гастрономической точки зрения.От морщин вокруг глаз, для ухода за поврежденными волосами, для изготовления средств по уходу за кожей лица, шеи, зоны декольте – все эти задачи возможно решать при использовании данного продукта.Сливочное масло для лицаПольза и вредОсновной составляющей этого вида масла является молочный жир. Он сбалансировано включает в себя:жировые кислоты;фосфаты;жирорастворимые и водорастворимые витамины (А,D,Е; К);минеральные вещества (селен, йод, марганец, цинк)Холестерин, который в нем содержится, относится к такому типу, который используется организмом для питания кишечника, головного мозга, нервной системы. Так что умеренное потребление в пищу масла, негативно повлиять на здоровье не может.В очень редких случаях возможны проявления аллергических реакций на употребление данного продукта. Многих пугает достаточно высокая калорийность сливочного масла (650-700 кКал). Это действительно высокий показатель, и женщины отказываются от ежедневного употребления его в пищу, боясь набрать лишний вес.Однако возможно применять масло в качестве составного компонента косметических средств, которые готовятся в домашних условиях.Можно найти и другие не менее полезные масла для домашнего применения, если по каким-либо причинам сливочное масло вас не устраивает. Например, масло авокадо, масло шиповника, масло грецкого ореха.Какое масло можно использоватьСливочное масло, которое вы решите применять для изготовления лечебных и профилактических средств, должно обладать высоким качеством.При покупке обращайте внимание на содержание жира не менее 82%, а также полное отсутствие растительных жиров (иначе - это спред).Существует абсолютно простой способ того, как проверить качество сливочного масла.Для этого нужно небольшой его кусочек положить на хорошо разогретую сковородку.Если оно начнет не постепенно топиться, а активно разделяться на воду и жир, то перед вами либо продукт очень низкого качества, либо подделка.Не забывайте убедиться, что у продукта, который вы приобретаете, не закончился срок годности. Идеально подойдет топленое сливочное масло (гхи)Средство от морщин вокруг глазСливочное домашнее несоленое масло или топленое масло является эффективным средством для борьбы c морщинами вокруг глаз. Оно может применяться в чистом виде и вводиться в состав лечебных кремов и масок, которые можно приготовить дома.Рассмотрим несколько вариантов его использованияКрем для ухода за кожей вокруг глаз:Можно использовать сливочное масло в чистом виде, как замену ночному крему под глаза. Для этого на кожу, предварительно очищенную, наносим небольшое количество качественного продукта и вбиваем подушечками пальцев легкими массажными движениями в область вокруг глаз, оставляем на всю ночь;Можно приготовить домашний крем для век, используя следующий рецепт: смешать по 2 ст ложки липового цвета и ромашки аптечной, смесь заливаем 0,5 стакана кипятка, на медленном огне провариваем 6-10 минут, даем отвару остыть. Далее к 1 столовой ложке размягченного сливочного масла добавляем 2 столовые ложки готового отвара и несколько капель касторового масла. Смесь хорошо взбиваем до получения кремообразной однородной консистенции. Используем приготовленный крем вместо ночного под глаза, вбивая легкими массажными движениями. Он может храниться в прохладном месте (холодильнике) до пяти дней. Потом следует готовить свежий.Питательные маски от морщин вокруг глазДля того, чтобы маски, приготовленные вами, работали c максимальной эффективностью, стоит следовать нескольким общим правилам их нанесения, а именно:маски для кожи вокруг глаз лучше накладывать часа за полтора до сна;перед нанесением нужно тщательно очистить кожу вокруг глаз;питательную маску наносим на 15-20минут. На это время займите удобную позу (лучше лежа и расслабившись);после окончания процедуры следует смыть остатки средства теплой водой и нанести ночное средство по уходу, которое вы обычно применяете.Теперь ознакомьтесь c некоторыми рецептами масок c использованием сливочного масла. Наверняка среди них найдется подходящий именно для вас вариант.Творожная: 1 столовую ложку творога (желательно выбрать высокой жирности) соединить с половинкой чайной ложки натурального меда, 1 столовой ложкой теплого молока и 1 чайной ложкой сливочного масла (размягченного). Полученную смесь до получения однородной консистенции тщательно размешиваем. Теперь можно наносить творожную маску на область вокруг глаз.Банановая: 1столовую ложку банановой мякоти тщательно размять, полученное пюре растереть c 1 столовой ложкой размягченного или предварительно растопленного сливочного масла. Маска готова.Желтковая (убирает морщины, отечность век): Желток 1 куриного яйца отделить от белка и соединить, тщательно перемешивая, c одной чайной ложкой размягченного сливочного масла. Нанести на кожу вокруг глаз толстым слоем (при помощи ватных дисков).Картофельная: Из одной крупной вареной картофелины делаем пюре. Теперь три столовые ложки пюре соединяем c одной чайной ложкой сливочного масла и хорошо растираем. Следует учитывать, что такая маска эффективно работает, пока она теплая.Хлебная: Хлеб (лучше белый) освобождаем от корки; мякиш обильно смачиваем в растопленном сливочном масле, слегка отжимаем, равномерно распределяем по коже вокруг глаз.С маслом ШИ: 1 чайную ложку измельченной петрушки соединяем с 10 грамм сливочного масла (предварительно растопленного) и добавляем 1 чайную ложку масла Ши (карите). Масло Ши в своем составе имеет неомыляемые жиры, природные антиоксиданты, протеины и триглицериды. За счет этого оно обладает регенерирующими свойствами и, в составе маски, активирует процессы выработки коллагенов.Фасолевая: Две столовые ложки свежесваренной фасоли растереть и соединить с таким же количеством картофельного пюре. Затем добавить по 1 столовой ложке сливочного и оливкового масел и тщательно перемешать. Если смесь получилась жидковатой, то ee возможно загустить, добавив немного пшеничной муки. Такая маска эффективно работает, пока она теплая.Другие способы примененияВитамин E, который содержится в этом продукте в достаточном количестве, очень полезен для волос и кожи лица.Чтобы подпитать и увлажнить тусклые поврежденные волосы, применяют следующие способы:Рецепт №1 (кроме лечения волос, подходит для избавления от перхоти). Топленое масло или применяемое в Аюрведе масло Гхи (специальным способом вытопленное) 1 столовую ложку смешивают c молоком (100 грамм), оливковым маслом 1 столовой ложкой, добавляют несколько капель эвкалипта. Полученную смесь втирают в корни волос массажными движениями, а остатки по всей длине распределяют равномерно. Затем укутывают волосы махровым полотенцем, оставляют на полчаса. Далее промывают теплой водой c применением шампуня.Рецепт №2. Истонченные сухие волосы подпитывают лечебной смесью из соединенных в равных количествах (по 1 столовой ложке) растительных (миндального, оливкового, касторового) и сливочного масел. После мытья волос такую маску равномерным слоем наносят на полчаса на всю длину, затем волосы промывают теплой водой c применением шампуня.Для ухода за кожей лица, маски, содержащие в своем составе сливочное масло, стоит применять обладательницам сухого типа кожи, склонного к шелушению.Очень эффективны такие рецепты:Увлажняющая маска: смешиваем по 1 столовой ложке мягкое сливочное масло, спелый киви (мякоть), добавляем 1 чайную ложку меда. Маску накладываем на кожу лица на 0,5 часа.Отшелушивающая маска: смешиваем в равных частях (по 1 столовой ложке) мякоть банана, натуральный мед и мягкое сливочное масло. Перемешиваем до кремообразной консистенции, накладываем на лицо на 0,5 часа.