Хирург объяснил, что может стать причиной сепсиса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Почему локальный воспалительный процесс - например, воспаление легких, - может распространиться на весь организм, насколько опасен сепсис, рассказал врач-хирург, руководитель хирургической клиники "Европейского медицинского центра" Алексей Чжао.Эта процедура способствует похудению, расслабляет, помогает при бессонницеДействия морской соли на общее состояние человекаСолевые ванны в домашних условиях, конечно, не сжигают целенаправленно жир на бедрах и других проблемных участках, но тем не менее способствуют похудению. А бодрость, энергия достигается за счет более полного под воздействием соли расслабления мышц, снятия спазмов и хронических зажимов.Полезные свойства ванн с сольюЧисто теоретически полезна будет ванна даже с обыкновенной поваренной солью, но соль морская на порядок эффективнее. Сейчас помимо просто морской черноморской соли, в продаже можно найти и Французскую соль, и Итальянскую, и соль с различными маслами.В разных морях, естественно, разный процент соли, а также микроэлементов (магний, натрий, йод, бром, марганец), но экзотические версии довольно дорогие. В домашних же условиях можно поиграться различной концентрацией обычной морской соли и температурой самой ванны, так как лечебный эффект солевых ванн будет варьироваться.1. При очень низкой концентрации соли (до 300 гр на ванну) процедура будет полезна при кожных заболеваниях (псориазе, угревой сыпи), простудных заболеваниях, отеках различной этиологии.2. При повышении концентрации соли до 1 кг на стандартную ванну в 200 литров, проявится эффект солевых ванн при мышечных болях, сосудистой патологии.3. Следующая ступенька — 2-3 кг соли на ванну, это уже тяжелая артиллерия для суставных болей и болей в позвоночнике, так же дает эффект при ожирении.4. Если же насыпать в ванну 5 и более килограмм соли, организм начнет интенсивно терять воду через кожу, применяется в запущенных стадиях ожирения, но в условиях медицинских учреждений, так как идет нагрузка на сердце и почки желающего таким образом похудеть.Что касается температуры:то принимая чуть прохладные ванны — 33-34 градуса, вы будете тонизировать организм, прибавлять бодрости и работоспособности, поэтому такие ванны лучше проводить утром;а вот горячие ванны (с 39 до 42 градусов), наоборот, расслабляют тело, способствуют крепкому сну, показаны при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, болезнях суставов, помогут снять спазм при почечной колике.Польза ванн с морской солью в двух словахСтимуляция обменных процессов;укрепление иммунитета;борьба с излишками жидкости;уменьшение мышечных и суставных болей;снятие спазмов поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры;стимулирование регенерации клеток;улучшение кровообращения;нормализация процессов возбуждения и торможения;борьба с бессонницей;лечение бронхо-легочных заболеваний за счет ингаляций морской солью.Как приготовить солевую ванну в домашних условиях?В принципе, ничего сложного в приготовлении ванны с солью для получения пользы нет.Соль лучше растворяется в горячей воде, поэтому необходимую дозу (чаще всего берут пачку в один килограмм) насыпают в матерчатый мешок и привязывают к крану. Конечно, можно так не извращаться, но часто бывает в соли попадаются острые кристаллики, и если всыпать ее непосредственно в воду, можно почувствовать дискомфорт в спине и ягодицах.А нам это надо? Мы же собираемся в солевой ванне расслабляться, кайфовать и нежиться!Курс солевых ванн варьируется от 10-15 до 20.Лучше принимать их через день, температуру подбирают комфортную — от 36 до 38 градусов, можно добавить 5-7 капель ароматического масла, лучше подбирать масло успокаивающего действия, так как и ванна с морской солью обладает подобным действием на нервную систему человека.Полезные свойства хвойно-солевых ванн для организма взрослых и детейДовольно часто применяются хвойно-солевые ванны, два компонента этих ванн как бы потенцируют друг друга, особенно, если дело касается максимального расслабления, снятия тревоги. Активно назначается такой тип ванн при неврозах, нарушениях сна, синдроме хронической усталости, повышенной нервной возбудимости у детей, гиперактивности.Такие ванны с солью и натуральной хвоей будут исключительно полезны при нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, эндокринной и нервной системы, способствуют очищению, у деток профилактике рахита и недостатка веса.Как приготовить хвойно-солевую ваннуМожно купить экстракт и добавлять его согласно инструкции. Но можно и самим заготовить хвою, на полную ванну нужно 30 столовых ложек измельченных иголок елки или сосны, которые настаиваются в термосе 6-8 часов. Ну и килограмм соли, естественно.Применение в косметологииМорскую соль так же успешно применяют в косметологии, она входит в состав многих скрабов для улучшения состояния кожи, очищения, сужения расширенных пор в проблемных зонах, лечения проявлений целлюлита. Довольно успешны ванночки для рук и для ног с морской солью — укрепляются ногти, меньше образуются заусеницы, быстрее заживают мелкие ссадины и порезы.Ингаляции с морской сольюУпомянутые выше ингаляции с морской солью также эффективны при заболеваниях носоглотки (ринит, гайморит, тонзиллит, синусит), простудных заболеваниях. Даже облегчается состояние при аллергических ринитах. На литр воды будет достаточно двух столовых ложек морской соли, саму ингаляцию делать 2 -3 раза в сутки по 10-15 минут.Растирания с морской сольюМорской солью многие женщины еще и растираются. Эта мера применяется ими для более интенсивной борьбы с лишним весом, проявлениями целлюлита. Морская соль смешивается с оливковым маслом и интенсивно втирается в кожу.Под этим воздействием кожа активно разогревается, краснеет, ускоряется кровообращение и лимфодренаж, уменьшаются застойные явления в тканях. Растирания способствуют восстановлению общего тонуса, закалке и активизации защитных сил организма. опубликовано econet