Пять тяжелых побочных эффектов малоподвижного образа жизни

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Гиподинамия стала повальной «эпидемией». Двигаемся катастрофически мало, трубят тревогу медики. Сотрудники издания Eat This, Not That проанализировали ряд научных публикаций о проблемах сидячего образа жизни и обобщили самые вероятные вредные его последствия.1.Ожирение разной степени. Вполне естественное последствие, поскольку пищевые предпочтения человек обычно не меняет. Сидячий образ жизни – это малый расход калорий. А поступает их по-прежнему много. Возникающий дисбаланс откладывается в виде жировых прослоек.2. Жир накапливается, а мышечная масса истончается, Человек слабеет в самом прямом смысле слова. Мышцы теряют запас сил, поскольку они не включаются в работу. А от неупотребления органы теряют свою функциональность. Слабость приводит к высокому риску падений, травм.3. Увеличивается риск хронических болезней. Сосуды теряют упругость, в них накапливаются продукты распада, растет вероятность образования тромбов, отсюда и риски сердечно-сосудистых болезней, инсультов, сахарного диабета, сбоев в иммунной системе. Страдает и костный аппарат, позвоночник.4. На фоне малоподвижного образа жизни и развития болезней меняется и психика. Появляется беспокойство, депрессия, страхи, панические атаки.5. Суммируя вышесказанное, делаются выводы о высоком риске преждевременной смерти. Что подтверждает, в частности, исследование Европейского общества кардиологов. В ходе этого эксперимента выявлено, что 20 лет сидячей жизни дают риск ранней смерти вдвое более высокий, чем у активных людей.