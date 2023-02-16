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У каждого третьего взрослого человека высокое кровяное давление опасно для жизни, поэтому врач поделилась простыми диетическими добавками, которые могут снизить давление.«Я не могу не подчеркнуть, насколько важно попытаться снизить ваши цифры. Даже снижение артериального давления на 5 мм рт. ст. может снизить риск сердечного приступа или инсульта примерно на 10 процентов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Потребление соли является одним из ключевых факторов повышения артериального давления, поэтому продукты, богатые калием, помогают снизить скорость чтения.Соль «побуждает почки удерживать жидкость», которая «увеличивает объем крови в ваших кровеносных сосудах».Потребление продуктов, богатых калием, помогает противостоять такой реакции за счет увеличения количества натрия (основной компонент соли), который выделяется с мочой. Кроме того, калий помогает расширить кровеносные сосуды, что означает, что через них проходит больше места для крови.Хорошие источники включают бананы и тунец (вид, который не консервируется в рассоле), но врач Андреева выделила другие продукты, богатые калием, такие как:АвокадоФерментированные молочные продуктыКартофельБобовые«Но повышение уровня калия не означает, что вы можете начать посыпать солью все подряд».Вместо этого люди должны стремиться потреблять менее 6 г соли в день, что «может снизить кровяное давление на 2–8 мм рт. ст.». Вот почему важно «проверять этикетки» — это пища с высоким содержанием соли, если в ней содержится более 1,6 г соли (или 0,6 г натрия).«Исследования показывают, что люди с высоким кровяным давлением, как правило, имеют менее разнообразные кишечные бактерии».А менее разнообразные кишечные бактерии связаны с воспалением. Воспаление может раздражать кровеносные сосуды и, в свою очередь, повышать кровяное давление.