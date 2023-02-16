Терапевт Андреева: снижайте высокое давление, употребляя в пищу тунец, бананы и еще 4 продукта
«Я не могу не подчеркнуть, насколько важно попытаться снизить ваши цифры. Даже снижение артериального давления на 5 мм рт. ст. может снизить риск сердечного приступа или инсульта примерно на 10 процентов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .
Потребление соли является одним из ключевых факторов повышения артериального давления, поэтому продукты, богатые калием, помогают снизить скорость чтения.
Соль «побуждает почки удерживать жидкость», которая «увеличивает объем крови в ваших кровеносных сосудах».
Потребление продуктов, богатых калием, помогает противостоять такой реакции за счет увеличения количества натрия (основной компонент соли), который выделяется с мочой. Кроме того, калий помогает расширить кровеносные сосуды, что означает, что через них проходит больше места для крови.
Хорошие источники включают бананы и тунец (вид, который не консервируется в рассоле), но врач Андреева выделила другие продукты, богатые калием, такие как:
Авокадо
Ферментированные молочные продукты
Картофель
Бобовые
«Но повышение уровня калия не означает, что вы можете начать посыпать солью все подряд».
Вместо этого люди должны стремиться потреблять менее 6 г соли в день, что «может снизить кровяное давление на 2–8 мм рт. ст.». Вот почему важно «проверять этикетки» — это пища с высоким содержанием соли, если в ней содержится более 1,6 г соли (или 0,6 г натрия).
«Исследования показывают, что люди с высоким кровяным давлением, как правило, имеют менее разнообразные кишечные бактерии».
А менее разнообразные кишечные бактерии связаны с воспалением. Воспаление может раздражать кровеносные сосуды и, в свою очередь, повышать кровяное давление.
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