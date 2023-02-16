Риск болезней сердца и инсульта увеличивают свободные сахара

Специалисты Оксфордского университета показали риски добавленных в пищу сахаров. Помимо явного вреда для фигуры и опасностей диабета свободные сахара, как выявило последнее исследование, повышает и риск сердечно-сосудистых заболеваний.В журнале BMC Medicine авторы исследования рассказали о его результатах. Наблюдение за 100 тысячами человек шло в течение девяти с половиной лет. Контролировался рацион питания по нескольким показателям. Параллельно ученые подвергли анализу само меню: 206 продукта питания и 32 напитка.В первую очередь ученых интересовал объем поглощаемых сахаров: свободных (искусственно добавляемых в продукты) и несвободных (всех остальных). Также фиксировалась и клетчатка.Болезни сердца и сосудов за это время были выявлены в количестве более четырех тысяч случаев. Только инсультов случилось свыше тысячи. Интересно, что общее количество углеводов в рационе существенного влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы не оказывает. Это доказано на цифрах.Зато высокие риски болезней данного спектра явно коррелировались с употреблением свободного сахара. Он в больших объемах выявлен в таких продуктах как фруктовые соки и прочие подслащенные напитки; всевозможные сладости: конфеты, кондитерские изделия и пр.В то же время несвободные сахара, то есть, те, что присутствуют во фруктах и ряде овощей, напротив, оказывают позитивное влияние на сердце и сосуды.