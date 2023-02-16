Риск болезней сердца и инсульта увеличивают свободные сахара
В журнале BMC Medicine авторы исследования рассказали о его результатах. Наблюдение за 100 тысячами человек шло в течение девяти с половиной лет. Контролировался рацион питания по нескольким показателям. Параллельно ученые подвергли анализу само меню: 206 продукта питания и 32 напитка.
В первую очередь ученых интересовал объем поглощаемых сахаров: свободных (искусственно добавляемых в продукты) и несвободных (всех остальных). Также фиксировалась и клетчатка.
Болезни сердца и сосудов за это время были выявлены в количестве более четырех тысяч случаев. Только инсультов случилось свыше тысячи. Интересно, что общее количество углеводов в рационе существенного влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы не оказывает. Это доказано на цифрах.
Зато высокие риски болезней данного спектра явно коррелировались с употреблением свободного сахара. Он в больших объемах выявлен в таких продуктах как фруктовые соки и прочие подслащенные напитки; всевозможные сладости: конфеты, кондитерские изделия и пр.
В то же время несвободные сахара, то есть, те, что присутствуют во фруктах и ряде овощей, напротив, оказывают позитивное влияние на сердце и сосуды.
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