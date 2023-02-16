Почему пасты от зубного камня — это пустая трата денег

Маркетологи не зря едят свой хлеб, если россияне упорно покупают зубные пасты, которые обещают чудесное избавление от камня.

На самом деле от него поможет только профессиональная чистка в кабинете врача, объяснила стоматолог Евгения Бойцова.

По её словам, зубной камень — это застывший налёт, который не растворить никакими пастами или примочками.

Как объяснила специалист, зубной камень образуется, когда налёт, который есть у 80% людей, отвердевает из-за солей в слюне. А налёт появляется из-за плохой гигиены рта — зубы-то чистить нужно два раза в день не менее трёх минут, да к тому же хорошо бы знать верную технику, иметь правильную щётку (лучше ультразвуковую или механическую) и пользоваться в течение дня другими приблудами вроде зубной нити.

Камень образуется в основном над или под деснами у передних зубов и верхних шестёрок, там как раз и расположены слюнные железы.

Из-за камня внутренняя поверхность зубов становится шероховатой, дёсны начинают кровить и появляется неприятный запах изо рта.

Всякие разрекламированные пасты от зубного камня максимум что могут, так это помочь в профилактике, но никак не удалить минерализированные отложения.

Нужно смотреть на состав. В пасте обязательно должны быть пирофосфаты, фториды, соединения цинка, соли лимонной кислоты и триклозан (антибактериальный компонент).

От зубного камня может избавить лишь ультразвуковая чистка у стоматолога, призналась Бойцова, и никакие бабушкины методы не помогут. А избавляться от него нужно обязательно, иначе могут развиться гингивит, пародонтит, кариес и многое другое.
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