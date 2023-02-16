Лучшее время дня для сжигания калорий и жира — «упражнения более эффективны»
Избыточный вес или ожирение часто называют фактором риска большинства проблем со здоровьем. Лишний вес может сделать вас более уязвимыми к таким серьезным заболеваниям, как, например, диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Поэтому снижение веса при необходимости часто называют способом улучшить свое здоровье.
Упражнения считаются одним из способов помочь похудеть, особенно в сочетании со здоровой диетой. Но теперь исследователи считают, что они обнаружили оптимальное время для физических упражнений, чтобы добиться потери веса.
"Ученые обнаружили, что соответствующие биологические процессы зависят от циркадных ритмов клеток. В частности, было показано, что упражнения поздно утром сжигают больше калорий", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
В рамках исследования авторы сравнили результаты тренировок утром и вечером. Дважды в день эксперты давали мышам высокоинтенсивную тренировку, а затем изучали их жировую ткань.
Исследователи посмотрели, какие гены были активны в жировых отложениях в это время. Они обнаружили, что те, кто занимается повышением метаболизма, были более обильны в утренние часы, независимо от того, сколько пищи они съели. Гены утренней тренировки расщепляют жир, производя тепло и митохондрии в жировой ткани.
"Поздние утренние упражнения могут быть более эффективными, чем поздние вечерние, с точки зрения повышения метаболизма и сжигания жира, и если это так, , они могут оказаться полезными для людей с избыточным весом".
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