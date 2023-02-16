Температура под 40, невозможно открыть глаза: как болеют корью взрослые, — реальные истории

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Еще в начале года в разных регионах страны сообщали о росте заболеваемости корью. Дошла очередь и до Петербурга, причем речь идет вовсе не о единичных случаях.Год только начался, а уже четверо заболевшихВ январе локальные вспышки кори фиксировали в Новосибирске, Омске, Алтайском крае, Самаре, Волгограде. Сегодня стало известно о новых случаях инфекции в Петербурге — заболели трое жителей Выборгского района. В региональном Роспотребнадзоре подтвердили информацию: новый очаг кори возник в семье у ранее не привитых людей, источником инфекции стала женщина, прилетевшая из Таджикистана. Всех заболевших отправили в инфекционные стационары. Итого с начала года в городе, по данным ведомства, зафиксировано уже 4 случая болезни, в том числе 2 у детей. Первый был в январе — тогда предполагалось, что инфекцию тоже завезла девушка из Таджикистана.Между тем, по данным «Доктора Питера», за весь прошлый год в Петербурге был выявлен всего один случай, и тоже завозной. Иначе говоря, уже на сегодня рост заболеваемости налицо — 4 против 1. А сейчас пока еще февраль на дворе — весь год впереди. Напомним, до начала пандемии в Петербурге 3 года подряд регистрировали десятки заболевших — к примеру, в 2019 году число случаев кори в городе достигло сотни. Однако COVID-19 на некоторое время «приструнил» инфекцию.О том, что корь очень коварная и заразная — риск заболеть при встрече с носителем вируса равен почти 100%, слышали, наверное, многие. Вирус кори способен даже распространяться по вентиляционным шахтам дома — с этажа на этаж. Врачи также регулярно напоминают о важности прививок против кори, пугая последствиями болезни.Чем же она так опасна, если заболеть во взрослом возрасте? Мы почитали, что об этом пишут сами заболевшие.Думала, больше не вытерплюВот лишь несколько историй болезни пострадавших на одном из форумов в Сети.«Я переболела в 24 года. Состояние ужасное, температура 39-40-41, затруднение дыхания, конъюнктивит, осложнение на бронхи и глаза пошло. Болела 40 дней. Лежала пластом, и как правильно подметили, до туалета дойти трудно было!» — пишет Машуля.«Я болела, когда была студенткой, на 5-м курсе. Сначала мне диагностировали ОРЗ. Состояние ужасное, у меня была температура около 41, и она не сбивалась. Муж вызвал скорую, меня забрали в инфекционку, там молоденькая врач определила, что у меня корь. (…) Пока сыпь с головы не спустится ниже, будет тяжелое состояние — температура, слабость, лимфоузлы очень распухают и болят. Глаза сильно закисают — утром открыть нереально было. А когда сыпь до ног доходит, уже как-то легче. У меня было осложнение — плеврит, и выпали после кори волосы… Половина осталась от той густоты, которая была», — написала гостья.«Я в 20 лет перенесла. Тяжело. Похудела, просто высохла. Но благо без осложнений», — пишет другая участница.«Когда человек заболевает корью, это нельзя сравнить ни с чем. Пока не сойдут высыпания с лица, просто жуть. У меня было такое впечатление, что больше вытерпеть я не могу», — рассказала Наталья.«Я болела в 38 лет. Теперь жизнь у меня „до кори“ и „после кори“, так как иммунитет после болезни скатился к нулю. Если раньше не знала, что такое простуды, после болела в год чуть не каждый месяц», — поделилась Анжела.Как проявляется корьКак рассказали в Клинической инфекционной больнице им. Боткина, эпидподъем заболеваемости корью приходится как раз на зиму и весну — с декабря по май.Среди частых и характерных симптомов инфекционисты называют:высокая лихорадка — до 38–40,5 градусов, которая обычно начинается резко;интоксикация;воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей; так, на второй день болезни на слизистой щек у коренных зубов появляются мелкие белесые пятнышки, окруженные узкой красной каймой (пятна Бельского — Филатова — Коплика), — это один из самых характерных симптомов кори;пятнисто-папулезная сыпь на коже — еще одно характерное проявление кори; она появляется поэтапно в 3 дня — на 4-5-6-й день болезни, сначала на лице, шее и за ушами, потом на теле;конъюнктивит;насморк;сухой саднящий кашель;головная боль.По словам врачей, больной корью заразен для других за 2 дня до клинического проявления болезни и до 4-го дня высыпаний — с 5-го дня от появления сыпи человек считается уже незаразным.Бьет по иммунитетуПо словам врача-инфекциониста Боткинской больницы Светланы Котляровой, вирус кори опасен прежде всего своим действием на иммунную систему — он ее подавляет. Иммунитет снижается, а вслед за этим могут развиться тяжелые осложнения, как правило, на органы дыхания, но не обязательно.Врач-инфекционист Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, кандидат медицинских наук— У взрослых корь протекает тяжелее, чем у детей, часто с коревой пневмонией и различными бактериальными осложнениями, — предупреждает специалист.Доктор назвала 12 возможных осложнений:ларингит,коревой круп (стеноз гортани),трахеобронхит,отит,евстахеит,мастоидит (воспаление сосцевидного отростка височной кости),первичная коревая вирусная пневмония,вторичная бактериальная пневмония,энцефалит (воспаление оболочек головного мозга),гепатит,лимфаденит,мезаденит.Согласитесь, список не из легких. А ведь от кори можно и умереть — летальные случаи не исключены. Опасна корь и для беременных. Она может приводить к выкидышу и развитию различных патологий у плода.Болеют и по второму разуПо словам Светланы Котляровой, если человек когда-то болел корью, ему фактически обеспечен стойкий иммунитет на всю жизнь. Хотя повторные случаи заболевания тоже встречаются, но редко — например, при различных патологиях иммунной системы при онкологических заболеваниях, ВИЧ.А единственной надежной защитой от кори для неболевших остается прививка. Ее в России делают детям в 12 месяцев с ревакцинацией в 6 лет. А если вы не знаете, проходили ли в детстве вакцинацию, можно в любой лаборатории сдать анализ крови на антитела к кори. Однако за этот анализ придется заплатить — в отличие от прививки, которую делают в районных поликлиниках бесплатно.