Засыпание в разное время делает человека подверженным атеросклерозу

Отсутствие регулярного режима засыпания и сна коррелирует с повышенным риском развития атеросклероза.Согласно новому научному исследованию, люди старше 45 лет, которые ложатся спать в разное время каждую ночь, а также спят нерегулярное количество часов ночью, сталкиваются с повышенным риском развития атеросклероза по сравнению с теми, кто спит более регулярно. Авторами проекта стали исследователи из нескольких медицинских школ вместе с учеными Медицинского центра Университета Вандербильта в Теннесси. Полученные ими данные опубликовал Journal of American Heart Association.Как сообщает издание, ученые пришли к выводу, что поддержание регулярного ритма сна может играть важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря такой привычке человек лучше защищен от развития атеросклероза – опасного нарушения с отложением и ростом жировых бляшек на стенках артерий. Последствием этого становится сужение артерий и уменьшение притока крови вместе с кислородом и питательными веществами к органам тела, включая такие важные как сердце и мозг.Специалистами были проанализированы данные о 2032 пациентах возрастом (в среднем) 69 лет. Эти люди в рамках испытаний носили на себе трекеры сна, а также проходили анкетирование, выявлявшее их привычки, связанные со сном. Оказалось, что хуже всех спят люди, у которых в течение недели разница продолжительности сна составляла больше двух часов, а время засыпания в разные дни могло отличаться на 90 минут. Они же были в наибольшей мере подвержены атеросклерозу.«Люди с наиболее нерегулярной продолжительностью ночного сна почти в полтора раза чаще имели стеноз коронарных артерий и стеноз сонных артерий. Те, кто ложился спать нерегулярно, также почти в полтора раза чаще страдали стенозом коронарных артерий из-за накопления бляшек», - сообщила специалисты.Они подчеркнули, что поддержание регулярного графика засыпания и продолжительности сна – это легко адаптируемое поведение, которое может не только помочь улучшить сон, но и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.