Кардиолог Казаченко перечислил 6 привычек людей, у которых утро по-настоящему доброе

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Вскакивать по сигналу будильника, на бегу выпить чашку кофе и перехватить бутерброд — такое утро знакомо многим. Но для здоровья полезнее обзавестись новыми привычками. Они просты и доступны.От того, как начинается наше утро, во многом зависит и весь оставшийся день. Если с самого утра нет ни сил, ни настроения работать, вряд ли вы сможете полноценно завершить проект, сдать отчет или выделить достаточно времени семье.Важно постепенно формировать у себя новые привычки, которые позволят начать день правильно, без стрессов и переживаний. Секретами с «Доктором Питером» поделился врач-сомнолог, кардиолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Александр Казаченко.Без резких движений и телефонаМногие не придают особого внимания моменту пробуждения. Однако от того, как мы просыпаемся, во многом зависит и наш настрой на день. Проснувшись, не спешите сразу же вскакивать с кровати. Слишком резкий подъем может навредить сердечно-сосудистой системе и кровоснабжению мозга. Позвольте себе полежать пару минут в постели, а затем медленно сядьте и немного посидите.Не забудьте как следует потянуться — это не просто приятно, но и полезно для здоровья. Утренние «потягушки» пробуждают мышцы и настраивают кровообращение на рабочий лад. Наконец, точно не стоит хвататься за телефон, едва открыв глаза, особенно если просыпаетесь вы в темноте. Внезапный контакт с экраном гаджета станет стрессом для глаз, а потоки информации только рассеют внимание и помешают спокойному пробуждению организма.Контрастный душКонтрастный душ с утра не только бодрит, но и ускоряет обменные процессы в организме. Главное — не переусердствовать: не обливаться ледяной водой и не ошпаривать себя «кипятком». Начать стоит с комфортной температуры и постепенно увеличивать или уменьшать ее до более существенных значений.Максимальные показатели: около 15–20 градусов для холодной фазы и 35–40 — для горячей. Кроме того, контрастный душ имеет ряд противопоказаний. При болезнях сердечно-сосудистой системы и кожных заболеваниях от процедуры лучше отказаться.Стакан теплой воды натощакСтакан теплой воды перед завтраком поможет взбодриться, активизирует метаболизм, устранит отеки и подаст мозгу сигнал о начале нового дня. Можно пить минеральную воду, а можно обойтись обычной фильтрованной. К воде полезно добавить пару листиков мяты и ломтик лимона.Впрочем, этот вариант подойдет не всем. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек, а также при чувствительной зубной эмали лучше выпить просто воду без лимона.ЗарядкаФизическая активность в утренние часы полезна не только для тела, но и для работы мозга. Даже простая зарядка ускоряет обмен веществ, насыщает кислородом сердце и легкие, активизирует кровообращение — в том числе мозговое.После физических упражнений вы начнете лучше соображать, быстрее запоминать и обрабатывать новую информацию, а еще сможете легче концентрироваться на важных задачах. Если времени на полноценную пробежку или занятия в тренажерном зале нет, можно обойтись несложным домашним комплексом из 5–10 упражнений. Главное — заниматься регулярно.ЗавтракЗавтрак считают важнейшим приемом пищи, поэтому пропускать его категорически нельзя. Даже если вам кажется, что утром вы совсем не голодны. Ночью организм не получает питательных веществ, но вместе с тем продолжает активно расходовать ресурсы на восстановление и рост. Завтрак, в свою очередь, помогает компенсировать эти затраты.Что произойдет при пропуске утреннего приема пищи? Все просто: для поддержания нормальной жизнедеятельности организм начнет тратить собственные запасы энергии. Постепенно ресурсы истощатся, что приведет к развитию хронической усталости, стрессам, проблемам с концентрацией и общему снижению самочувствия. Кроме того, пропуск завтрака способен спровоцировать резкие колебания сахара в крови, и как следствие — приступы голода в течение дня. Это прямой путь к нездоровым перекусам и перееданию в течение дня.Не каждый завтрак одинаково хорош. Так, выпечка, печенье, готовые завтраки, каши быстрого приготовления и другие продукты с переизбытком «быстрых» углеводов дадут лишь краткосрочное насыщение и взвинтят уровень сахара. Уже через час-полтора после такого завтрака вам снова захочется есть. Лучше отдать предпочтение полноценной каше с добавлением фруктов, тостам из цельнозернового хлеба с ломтиком красной рыбы, омлету или яичнице — все эти блюда обеспечат хороший баланс углеводов, белков и жиров.10 минут наедине с собойК полезным утренним привычкам часто относят медитации. Это вполне справедливо: они помогают «освежить» сознание и настроиться на новый день. Но если медитации кажутся вам чем-то сложным или долгим — попробуйте просто выделить немного времени на то, чтобы побыть наедине с собой. Не читайте новости, не листайте соцсети, не думайте о списке дел на сегодня, а просто замедлитесь, расслабьтесь и направьте все внимание на момент, в котором вы находитесь.Это можно сделать прямо во время утреннего душа или за завтраком. Вместо того, чтобы сидеть в телефоне, просто сосредоточьтесь на еде, своих вкусовых ощущениях или даже на виде за окном. Кому-то такая привычка покажется «кражей» ценного времени, которое можно было бы использовать для решения задач или сверки планов на день. Но в реальности эта практика поможет снизить уровень стресса и снять тревожность, а в конечном счете поднимет вашу продуктивность.