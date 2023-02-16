Лучшие травяные чаи и настои от головной боли

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Если головная боль вызвана перееданием, неприятными ощущениями в желудке или плохим оттоком желчи, то, как правило, эта боль пульсирующая, локализуется в височной, верхней части головы.Если головная боль вызвана перееданием, неприятными ощущениями в желудке или плохим оттоком желчи, то, как правило, эта боль пульсирующая, локализуется в височной, верхней части головы. В этом случае очень хорошо может помочь ромашка и полынь: из них мы приготовим целебные травяные чаи.Ромашковый чайЧтобы его приготовить: берем одну чайную ложечку цветков ромашки и залить 200 миллилитрами кипятка. Накрыть крышкой и дать настоятся 10 — 15 минут.Пить ромашковый чай надо в теплом виде, добавим по вкусу немного сахара или натурального меда.Чай из полыниЧтобы приготовить чай из полыни: возьмем одну чайную ложечку травы полыни горькой (траву берем в измельченном виде) и зальем в термосе кипятком — 500 миллилитров. Настаиваем чай один час, затем процедим и можно пить.Пить чай из полыни надо по 50 миллилитров, три раза в день за полчаса до еды.При головных болях спазматического характера хорошо помогает трава душицы. Душица обладает хорошими расслабляющими свойствами, помогает при чувствительных сосудах.Чай из душицы или или ОреганоГотовится этот травяной чай так: возьмем чайную ложку травы душицы (измельченной) и зальем ее 250 миллилитрами кипятка. Накрываем крышкой и оставляем настояться 10 минут. Долго настаивать не рекомендуется, чтобы чай не потерял свой аромат. Чай готов. Его надо пить теплым по половине стакана два раза в день.Если головная боль вызвана гриппом или простудой, то будет очень полезно заваривать чай из мяты перечной. Мята является легким спазмолитиком.Чай из мяты перечнойЧтобы приготовить мятный чай: закипятим одни литр воды, стразу после закипания добавим в воду одну столовую ложку сухой травы мяты. Снимаем воду с огня и накрываем крышкой.Затем даем настояться чаю 10 минуток и процедим его.Добавим по вкусу лимон, сахар или мед.Головные боли причиной, которых стало расстройство нервной системы и депрессия лучше всего лечить настоем розмарина.Настой розмаринаДля его приготовления: две чайные ложки листьев розмарина зальем 200 миллилитрами кипятка. Настаиваем под крышкой 30 — 40 минут. Готовый розмариновый настой процедим. Пить в течение дня за 5 — 6 приемов.Головные боли причиной, которых стало похмелье, лучше всего лечит настой из смеси трав мяты перечной и розмарина.Настой из мяты и розмаринаСмешиваем мяту перечную и розмарин в равных частях и заливаем одну столовую ложку мятно — розмариновой смеси 400 миллилитрами кипятка. Настаиваем в течение 30 минут. Пить, при головной боли от похмелья, по половине стакана три раза в день.Головные боли от перенапряжения можно снять липовым чаем, а еще лучший эффект даст заваренный липовый чай с мятой.Липовый чай с мятойЧтобы его приготовить: смешиваем мяту и липу в равных пропорциях. Возьмем 1 столовую ложку мятно — липовой смеси и зальем кипятком 250 миллилитров. Настаиваем под крышкой 20 минут.Этот чай отлично успокаиваем нервную систему, нормализуем гормональный баланс организма.