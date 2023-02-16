Почему мятный чай так полезен для здоровья?

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Мята относится к лекарственным растениям, так же как тимьян или розмарин. Она невероятно полезна для пищеварения и способна обеспечить наш организм необходимыми витаминами и минералами.Мятный чай уже давно завоевал себе славу и приобрел мировую известность. И небезосновательно: этот напиток используют для лечения многих заболеваний, так как листья мяты оказывают положительное воздействие на функционирование различных органов человеческого тела.Родиной мяты является Средиземноморье, однако сегодня его можно встретить практически повсеместно. Мята бывает разных видов, но все они обладают полезными для здоровья свойствами.Так что, несмотря на многообразие ее разновидностей, есть общие характерные особенности: сильный аромат, который ни с чем не спутаешь, зеленые, бархатистые и в то же время сочные листья, бледно-фиолетовый цветок и влажная почва, которую так любит любая мята.Мятный чай: интересные фактыДалее мы расскажем вам чуть более подробно о том, что представляет собой мята и как ее использовали в разное время:Мята растет достаточно быстро, ее высота может достигать полуметра.Цветки мяты могут быть белого или фиолетового цвета. Они появляются по мере роста растения.В пределах одного семейства насчитывается около 25 подвидов растений, среди которых: розмарин, тимьян и орегано. Все они известны как “ароматные травы”.Листья мяты используют для приготовления настоев, а для наружного применения подойдет эфирное масло мяты.Это удивительное растение содержит витамины А и С, а также жирные кислоты омега-3 и различные минералы.Мята требует определенных условий: ей необходимо достаточное количество влаги (регулярный полив) и полутень, она не любит, когда солнца слишком много. Листья можно собирать в течение всего года.Научное названия этого растения – Mentha (Мента или Минта) – так звали греческую нимфу, возлюбленную бога подземного царства Аида, которой из-за своей ревности было суждено стать растением.Полезные свойства мятыТеперь вы знаете, что ее несложно вырастить или хотя бы купить в магазине. Держите мяту всегда под рукой, чтобы иметь возможность насладиться всеми ее преимуществами. О них мы расскажем далее:Мятный чай способствует хорошему пищеварениюОбычно мятный чай или настой употребляют после еды, чтобы в желудке все “улеглось”. Еще мята уменьшает метеоризм и способствует лучшему перевариванию пищи. Ее рекомендуют при болях в желудке, так как данное растение обладает спазмолитическим и противорвотным действиями. Если вы чувствуете, что желудок переполнен, также можете приготовить себе настой мяты.Мята увеличивает секрецию желудочных соков и уменьшает чувство тошноты.Тем не менее, мяту не рекомендуется употреблять в течение длительного времени, так как она может вызвать раздражение желудка и даже гастрит.Мята регулирует работу дыхательной системыСодержание ментола в мяте обеспечивает противоотечные свойства. Мята увеличивает потоотделение и снимает заложенность носа. Ее часто используют при лечении простуды и гриппа, а также для снижения температуры тела. Противовирусные свойства мяты помогают организму быстрее справляться с любыми респираторными заболеваниями.Многие используют мяту при лечении бронхита, фарингита и астмы. А тем, кто бросил курить или много кашляет из-за сигаретного дыма, мята смягчает горло и значительно облегчает общее состояние.Мята помогает работе печени и кишечникаМята может использоваться для стимуляции функции печени и увеличения секреции желчи. Ее часто применяют, к примеру, для лечения абдоминальных судорог и улучшения состояния при расстройстве желудка, если печень “не справляется”.Кроме того, мята лечит диарею, синдром раздраженного кишечника и болезнь Крона, она помогает вытеснять газы из кишечника и предотвращает скопление и разложение отходов в организме.Мята способствует хорошему кровообращениюМята обладает антикоагулянтными свойствами благодаря эвгенолу и розмариновой кислоте. Она улучшает циркуляцию крови и лечит некоторые связанные с ней нарушения, например такие, как головная боль.Еще мята может быть полезна для облегчения симптомов боязни высоты, поскольку обеспечивает большую оксигенацию клеток тела (насыщение их кислородом) и лучше очищает их от токсинов.Мятный чай: местное применениеВ дополнение ко всему вышеизложенному мята поможет, если у вас:Появился неприятный запах изо ртаРевматические болиКожа стала дряблой (появились первые признаки старения)Или запланировано какое-то особенное блюдоКак же приготовить этот удивительно полезный мятный чай?Мятный чай готовится очень просто. Обязательно попробуйте, если заметили у себя какие-то из симптомов, о которых мы говорили выше.Ингредиенты:6 листиков мяты1/2 стакана воды (125 мл)Способ приготовления:Поставьте воду на огонь и добавьте в нее листья мяты.Когда воды закипит, снимите с огня и дайте настояться и остыть.Рекомендуется пить получившийся мятный чай теплым.Не упускайте шанс воспользоваться полезными свойствами этого растения. Посадите мяту у себя дома, пейте мятный чай и увидите, как окрепнет ваше здоровье!