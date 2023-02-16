Как лечить прыщи: 6 мощных домашних средств от акне

Акне - это одно из самых распространенных заболеваний кожи, которым страдают почти 85 процентов людей в возрасте от 12 до 24 лет. Оно проявляется не только в черных точках и жировиках, но также может ухудшать психологическое состояние, вызывая тревогу, депрессию и понижая самооценку. Как объясняет Эмили Голдберг, редактор The Atlantic, страдающая хроническим акне.У меня есть личный опыт акне и я понимаю проблемы и физической, и психологической боли, которая его сопровождает. С подросткового возраста до конца второго десятка я боролась с кистозными угрями, тяжелой формой, характеризующейся обширными болезненными поражениями кожи.У большинства подростков бывает угревая сыпь, которая может появиться на лице, спине, груди, шее и плечах. Наиболее распространенное мнение об акне заключается в том, что оно начинается, когда поры в вашей коже забиваются жиром (кожное сало) и отмершими клетками, вызывая рост бактерий, которые приводят к воспалению.Вопреки тому, что вам, возможно, говорили, акне - это больше, чем эстетическая проблема. Это признак дисбаланса в теле, особенно в кишечнике. Многие врачи упускают связь между прыщами и кишечником и вместо этого сосредотачиваются на местном лечении и мощных лекарствах, отпускаемых по рецепту.Эти подходы трудоемки, дороги и дают мало длительных эффектов. Поскольку не существует «быстрого решения проблемы» для устранения акне, стоит потратить время на то, чтобы раскрыть скрытые аспекты вашей диеты и образа жизни, которые, скорее всего, способствуют этому.Лечение прыщей - это Большой БизнесАкне является одной из наиболее распространенных проблем кожи, из-за которой люди обращаются за советом к дерматологу, и одним из чаще всего неправильно понимаемых и плохо лечимых состояний. Ориентация на внешние решения способствовала росту индустрии лечения акне, которая в настоящее время оценивается в 3 миллиарда долларов в США.Если у вас легкая форма прыщей, первая линия традиционного подхода – это обычно местное лечение. Утверждается, что местные процедуры снижают выработку жира, очищают поры, ускоряют обновление клеток и убивают бактерии, тем самым снимая воспаление.Ваш врач, вероятно, порекомендует кремы, гели и лосьоны, такие как бензоилпероксид или салициловую кислоту, или топические ретиноидные лекарства, такие как третиноин (ретин-А), адапален (диферин) и тазаротен (тазорак).Если у вас акне от умеренной до тяжелой степени, маловероятно, что местное лечение будет эффективно. Это может привести к тому, что ваш врач предложит вам принимать пероральные антибиотики. Некоторые из наиболее распространенных антибиотиков, назначаемых для лечения угрей, включают доксициклин, эритромицин, миноциклин и тетрациклин.Помните, что прием антибиотиков может убить некоторые бактерии, которые питают акне, но также уничтожит и полезные бактерии кишечника, что может привести к дрожжевой инфекции, а также к устойчивым бактериальным штаммам, помимо прочих проблем.Резистентность к антибиотикам продолжает оставаться серьезной и увеличивающейся в масштабах проблемой на данный момент. Например, эритромицин, часто используемый антибиотик от прыщей.Чем больше штаммов бактерий адаптируется к эритромицину, тем менее эффективным он становится. Из-за устойчивости к антибиотикам некоторые врачи начали ограничивать длительность их приема для лечения прыщей, а другие вообще отказались от их назначения.Токсичные лекарства могут предлагаться как «золотой стандарт» лечения акнеЕсли у вас тяжелая форма акне, золотым стандартом медикаментозного лечения раньше было мощное и потенциально вредное лекарство под названием Аккутан (изотретиноин). Ряд исследований связал Аккутан с многочисленными побочными эффектами, включая пороки развития, болезнь Крона и самоубийство.Когда в 2009 году истек срок действия патента, швейцарский производитель лекарств Roche Pharmaceuticals прекратил его производство. Хотя Аккутан не продается, на сегодняшний день доступно несколько дженериков изотретиноина, в том числе Amnesteem, Claravis, Myorisan и Sotret.Изотретиноин крайне небезопасен для беременных женщин, и по этой причине его применяют с большой осторожностью. Еще один метод, который использовался для контроля акне при предменструальных обострениях и умеренных случаях у женщин, включает назначение низких доз противозачаточных таблеток, содержащих эстроген, таких как Estrostep, Ortho Tri-Cyclen или Yaz.Хотя ваш врач может попытаться склонить вас к одному из вариантов лечения, которые я только что описал, я надеюсь, что вы не будете удовлетворены каким-либо из предложенных решений, направленных на лечение только вашей кожи. Вы можете лучше использовать свое время, осознав и начав лечить акне изнутри.Как углеводы из зерновых культур связаны с акне?Как вы, возможно, уже знаете, ваше тело предпочитает растительные углеводы содержащимся в зерне. Они медленно распадаются на простые сахара и, следовательно, оказывают минимальное влияние на уровень инсулина.С другой стороны, потребление зерновых углеводов повышает ваш инсулин и инсулиноподобный фактор роста (IGF-1). Более высокие уровни IGF-1 могут привести к выделению повышенного количества мужских гормонов, таких как тестостерон, которые заставляют ваши поры выделять больше кожного сала.Кожное сало - это жирное вещество, которое задерживает бактерии, способствующие появлению прыщей, на поверхности вашей кожи. IGF-1 вызывает размножение клеток кожи кератиноцитов, и этот процесс также связан с прыщами. Хотя молочные продукты имеют относительно низкий гликемический индекс, они повышают уровень IGF-1 в плазме крови, вызывая те же эффекты, что и описанные выше.Кроме того, молочные продукты крайне гормонально активны, то есть они повышают уровень мужских половых гормонов (различные формы тестостерона или андрогенов) и инсулина, как это делают сахар и крахмалистые углеводы. Помимо воздействия на вашу кожу, потребление высокогликемических и молочных продуктов усиливает воспаление во всем теле, которое может не только вызвать прыщи, но и нанести ущерб составу кишечных бактерий, как упоминалось ранее.Измените свою диету, чтобы контролировать обострения акнеВы будете рады узнать, что просто отказавшись от фаст-фуда и нездоровой пищи, вы сделаете первый шаг к контролю над акне. Поставьте себе небольшую цель начать уменьшать количество потребляемых сладких углеводов, таких как выпечка (например, бейглы, хлеб, печенье и кексы). Замените эти продукты на цельные: органическое мясо, овощи и высококачественные жиры.Затем перейдите к зерну и начните сокращать потребление кукурузы, овса, риса и пшеницы. Если вы регулярно едите макароны и картофель, особенно картофельные чипсы или картофель фри, подумайте о том, что эти продукты могут питать ваш акне, и, возможно, их необходимо устранить.По мере того, как вы уменьшаете потребление каждой проблематичной пищи, вы начнете замечать изменения в состоянии кожи. Почти сразу вы должны испытать уменьшение воспаления и снижение обострений. Если вы на какое-то время избавитесь от проблемного продукта из своего рациона, а затем решите снова его ввести, вы, скорее всего, заметите его влияние на акне.Со временем вы будете чувствовать все больше возможностей управлять потреблением пищи таким образом, чтобы поддерживать ваше стремление к более чистой коже и меньшему количеству вспышек акне. В некоторых случаях, если определенные продукты постоянно вызывают акне, вы можете навсегда исключить их из своего рациона.Помимо продуктов, упомянутых выше, я рекомендую отказаться от фруктовых соков, газированных напитков и другие напитков, содержащих большое количество сахара. Если вы еще не выработали привычку читать состав на этикетке, начните делать это. Вы удивитесь, сколько сахара и пустых калорий вы потребляли.В особенности избегайте еды и напитков, содержащих кукурузный сироп и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а также добавленный сахар любого вида.Контроль над акне требует подхода, задействующего все телоВаша кожа - это средство элиминации и самый большой орган вашего тела. Поскольку ваша кожа является каналом для устранения токсинов, важно распознать сообщение, которое пытается передать акне.Когда внешний вид кожи лица меняется, будь то сухость, воспаление, нагноение, покраснение или появление пятен, это сигнализирует о наличии более глубоких проблем, требующих вашего внимания.В то время как большинство традиционных методов лечения угревой сыпи фокусируются на поверхностном уровне кожи, вы должны использовать всеобъемлющий подход, чтобы питать и исцелять вашу кожу изнутри. Ниже приведены некоторые существенные факторы, которые стоит учесть в долгосрочном плане устранения акне:Избегайте крахмалистых углеводов, сахара, злаков и молочных продуктов — как уже упоминалось выше, изменение рациона - это, пожалуй, самый важный шаг, который вы можете предпринять для улучшения здоровья кожи. Замените вызывающие акне продукты на цельные и полезные жиры, такие как авокадо, сливочное, кокосовое, оливковое масло и оливки.Избегайте крахмалистых углеводов, сахара, злаков и молочных продуктов — как уже упоминалось выше, изменение рациона - это, пожалуй, самый важный шаг, который вы можете предпринять для улучшения здоровья кожи. Замените вызывающие акне продукты на цельные и полезные жиры, такие как авокадо, сливочное, кокосовое, оливковое масло и оливки.Сбалансируйте уровень бактерий — вы можете восстановить свой бактериальный баланс, добавив натуральную ферментированную пищу и / или принимая высококачественную пробиотическую добавку. Правильный баланс бактерий особенно важен, если вы принимаете антибиотики, потому что эти препараты убивают полезные бактерии в кишечнике, которые жизненно важны для крепкой иммунной системы.Пейте больше воды — увлажнение вашего тела чистой, отфильтрованной водой способствует росту и регенерации клеток, устраняет отходы и улучшает тонус вашей кожи. Каждый день пейте достаточно воды, чтобы ваша моча была бледно-желтого цвета. Если она ярко-желтая, вам нужно пить больше воды (если вы не принимаете витамины группы В, которые придают ей такой цвет).Ешьте омега-3 животного происхождения — они помогают нормализовать липиды кожи, уменьшить воспаление и предотвратить обезвоживание ваших клеток. Дефицит жирных кислот может проявляться различными способами, но проблемы с кожей, такие как экзема, утолщения кожи и потрескавшиеся пятки, являются обычным явлением. В одном исследовании 45 человек с акне от легкой до умеренной степени тяжести ежедневно принимали добавку омега-3 в течение 10 недель, что значительно уменьшило количество высыпаний.Получайте достаточное количество витамина D — Без адекватного уровня витамина D ваше тело не сможет бороться с инфекциями на коже или в других местах. Воздействие достаточного количества солнечного света на большие участки кожи - лучший способ оптимизировать его уровень, но вы также можете принимать добавки.Найдите время для упражнений — большое количество упражнений высокой интенсивности улучшает кровообращение, регулирует гормоны и снимает стресс, что помогает бороться с акне. Если вы можете посещать инфракрасную сауну, это полезно для детоксикации, потому что с потом через вашу кожу выходят нежелательные токсины.Управляйте своим стрессом — Мой любимый инструмент для снятия стресса - Техники Эмоциональной Свободы или ТЭС, которые включают использование энергетических меридианов вашего тела, чтобы снять эмоциональные блоки и восстановить баланс между разумом и телом.Сделайте сон приоритетом — Знаете ли вы, что хороший ночной сон может снизить ваш стресс и привести к более чистой коже? Главное время исцеления и восстановления вашего тела, в том числе для обновления кожи – ночь, пока вы спите.Шесть естественных средств для временного избавления от обострения акнеЕсли у вас серьезное обострение акне и вы ищете способы временно улучшить ситуацию, вы можете попробовать одно или несколько домашних средств, представленных ниже.Алоэ вера — С помощью ложки отскребите гель от листа алоэ и нанесите его на чистую кожу в качестве увлажняющего средства. Повторяйте один-два раза в день или по желанию.Яблочный уксус — Смешайте одну часть органического яблочного уксуса и три части воды (используйте больше воды, если у вас чувствительная кожа). Нанесите смесь на пораженный участок, используя ватный диск. Подождите 5-20 секунд, затем промойте водой и высушите похлопываниями. Повторяйте этот процесс один-два раза в день, по мере необходимости.Зеленый чай — Заварите зеленый чай в кипящей воде в течение трех-четырех минут и дайте ему остыть. Нанесите его на кожу, используя пульверизатор или ватный тампон. Оставьте его высыхать, затем промойте участок водой и высушите похлопываниями.Маска из меда и корицы — Приготовьте пасту из 2 столовых ложек меда и 1 чайной ложки корицы. Нанесите смесь на пораженный участок и оставьте на 10-15 минут. Промойте и высушите кожу.Масло чайного дерева — Смешайте одну часть масла чайного дерева с девятью частями воды. Используйте ватный тампон, чтобы нанести смесь на пораженные участки. Повторяйте один-два раза в день или по мере необходимости. (Чайное дерево очень мощное, поэтому всегда разбавляйте его перед нанесением на кожу).Ешьте больше продуктов, богатых цинком — Низкий уровень цинка связан с серьезными случаями акне, поэтому, если вы подозреваете, что ваш уровень может быть низким, подумайте о добавлении большего количества продуктов, богатых цинком, таких как органическая говядина и курица, тыквенные семечки, грибы и шпинат, к вашей диете.