Диетолог предупредила, что для мозга фруктоза опаснее сахара

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Заменять сахар на фруктозу может быть не только бесполезно, но и вредно для организма. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.По словам эксперта, даже из-за небольшого количества фруктозы может возникать нарушение и нарушаться микроциркуляция крови. Сахарозаменитель также приводит к тому, что в мозге накапливаются амилоидные бляшки, основного признака нейродегенеративного заболевания.Воспалительные процессы, которые начинаются в мозге под влиянием фруктозы ведут к формированию ненужных белков. Из-за этого развивается болезнь Альцгеймера, напоминает Соломатина."У пациента начинаются нарушения мозговой деятельности. Этот орган начинает работать с эффектом сломанного коммутатора. То есть нарушаются привычные функции мозга. Зоны, которые ранее не контактировали, грубо говоря, входят в реакцию", — объяснила врач.Заболевший искаженно воспринимает мир. Из-за нездорового воображения он может совершать странные самопроизвольные действия.Елена Соломатина подчеркивает, что фруктоза из фруктов и овощей не опасна, а пагубно влияет на мозг только искусственный сахарозаменитель. Если в семье были эпизоды болезни Альцгеймера, не стоит добавлять в рацион продукты, в которых фруктоза содержится в качестве добавки.