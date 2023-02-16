Диетолог предупредила, что для мозга фруктоза опаснее сахара
По словам эксперта, даже из-за небольшого количества фруктозы может возникать нарушение и нарушаться микроциркуляция крови. Сахарозаменитель также приводит к тому, что в мозге накапливаются амилоидные бляшки, основного признака нейродегенеративного заболевания.
Воспалительные процессы, которые начинаются в мозге под влиянием фруктозы ведут к формированию ненужных белков. Из-за этого развивается болезнь Альцгеймера, напоминает Соломатина.
"У пациента начинаются нарушения мозговой деятельности. Этот орган начинает работать с эффектом сломанного коммутатора. То есть нарушаются привычные функции мозга. Зоны, которые ранее не контактировали, грубо говоря, входят в реакцию", — объяснила врач.
Заболевший искаженно воспринимает мир. Из-за нездорового воображения он может совершать странные самопроизвольные действия.
Елена Соломатина подчеркивает, что фруктоза из фруктов и овощей не опасна, а пагубно влияет на мозг только искусственный сахарозаменитель. Если в семье были эпизоды болезни Альцгеймера, не стоит добавлять в рацион продукты, в которых фруктоза содержится в качестве добавки.
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