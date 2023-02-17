Правда ли флоатинг избавит от стресса и поможет восстановиться

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Говорят, что несколько сеансов улучшат сон и снизят тревожность.Флоатинг, или флоатация, — это метод терапии, при котором человек лежит на спине в тёмной и тихой капсуле сенсорной депривации, погружённый в раствор сульфата магния. Там можно свободно вытянуть ноги и даже раскинуть в стороны руки. Температура жидкости такая же, как и у тела, поэтому возникает ощущение невесомости.Чем может быть полезен флоатингЭффект нахождения в капсуле полностью не изучен. Все исследования в этой области проводились на небольших группах людей. Поэтому результаты нельзя назвать точными. Но возможно, что польза у флоатинга есть.Уменьшает тревожностьИсследователи наблюдали за 50 людьми с тревожными расстройствами. Оказалось, что после 12 сеансов флоатинга у испытуемых стали реже появляться негативные эмоции, уменьшились стресс и тревожность. Причём у многих эффект сохранялся на протяжении семи месяцев.Избавляет от депрессииЭто показало то же исследование. Участники, страдающие депрессией и эмоциональным выгоранием, заметили, что уже после первого сеанса их настроение улучшилось. Учёные считают, что такой эффект появился из?за расслабления и отключения внешних раздражителей.Уменьшает мышечную больЭтот эффект изучался при участии 37 женщин и мужчин, страдающих хронической мышечной болью в шее и спине. После 3 недель флоатинга людям стало намного легче. Учёные связали это со снижением уровня гормона стресса.Защищает сердечно?сосудистую системуУчёные предполагают, что такой эффект возникает из?за расслабления в камере и уменьшения стресса. Чтобы это проверить, 65 женщин и мужчин прошли по 12 сеансов флоатинга. Исследователи заметили, что у испытуемых в крови меньше гормонов стресса, артериальное давление не скачет, а значит, сердечно?сосудистая система не подвергается рискам.Улучшает сонИсследователи мышечной боли заметили, что люди после флоатинга легче засыпали по ночам. В другом эксперименте испытуемые сообщали об улучшении сна.Ускоряет восстановлениеВ небольшом исследовании 60 спортсменов проходили сеансы флоатинга после тренировок. Затем испытуемые отвечали на вопросы о своём настроении и состоянии мышц. Как выяснилось, благодаря процедуре люди быстрее восстанавливались физически и психически.Другой эксперимент показал, что отдых в капсуле после занятий спортом помогает выводить из мышц лактат, который обычно вызывает боль и дискомфорт.Помогает умственной и творческой деятельностиПосле флоатинга некоторые описывают своё состояние как обнуление сознания, чувство перезагрузки, которое раскрывает творческие способности. Учёные предполагают, что пребывание в капсуле помогает отвлечься от повседневных мыслей и улучшить воображение, развить сосредоточенность и интуицию, даже выйти из творческого кризиса и повысить свою креативность.Как подготовиться к флоатингуСпециальная подготовка или обследование перед процедурой не нужны. Достаточно придерживаться следующих правил:Не пить кофеиносодержащие напитки за четыре часа до погружения. Они стимулируют нервную систему и не дадут расслабиться.Что?нибудь съесть за 30 минут до флоатинга. Иначе голод тоже будет отвлекать.Не бриться и не делать депиляцию перед процедурой. Ведь солёная вода вызовет раздражение или жжение.Во время менструации можно погружаться в камеру, если при этом использовать тампоны.Как проводится флоатингСначала нужно снять с себя все украшения и одежду, принять душ. В капсуле вы будете лежать и расслабляться около часа. О начале и конце процедуры сигнализирует спокойная музыка. Если вы почувствуете себя плохо или испугаетесь, можно нажать тревожную кнопку и вызвать администратора. После окончания флоатинга надо будет снова принять душ, чтобы смыть с кожи соль.