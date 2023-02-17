Врач Малиновская: овощи способны очищать организм от вредных веществ

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Врач Светлана Малиновская: овощи помогают устранить вред, наносимый приемом лекарств, алкоголя, жирной и калорийной еды.По словам Малиновской, польза овощей обусловлена богатым содержанием химических веществ, которые жизненно необходимы организму. Иммунитет, нервная система, умственная активность – на все это регулярное употребление овощей действует сугубо позитивно.Изданию «Подмосковье сегодня» врач Малиновская сообщила, что благодаря овощам нейтрализуются вредные вещества, которые проникают в организм из внешней среды.«Овощи способны устранять вред от приема лекарственных средств, жирной и калорийной пищи, а также алкоголя», - сказала Светлана Малиновская.Медик отметила, что очистительный эффект овощей связан с большим количеством клетчатки в их составе. Ее поедание оздоровляет внутреннюю среду кишечника.«Клетчатка овощей очищает организм от холестерина, шлаков, токсинов, канцерогенов», - добавила врач.Также специалист обратила внимание на высокие дозы антиоксидантов, присутствующие в овощах. Эти химические соединения помогают клеткам организма восстанавливаться, защищают их от влияния окисляющих и разрушающих свободных радикалов.«Овощи содержат флавоноиды, антоцианы, танины, селен, никотиновую кислоту и другие. Никакие искусственно созданные витаминно-минеральные комплексы не способны выдержать конкуренцию в сравнении с растительной пищей», - констатировала врач.