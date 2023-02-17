«Оставьте иммунитет в покое»: врачи рассказали, что мы делаем не так

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Иммунитет работает по полной программе, чтобы защищать нас от бактерий и инфекций. Но можно ли что-то предпринять, чтобы помочь этому отважному бойцу невидимого фронта? Стоит ли мешками скупать имбирь и лимоны? (спойлер: нет). Как убедиться, что иммунная система готова бороться с инфекциями?Мы спросили у врачей, что может нам помочь.Как работает наша иммунная система?Давайте с самого начала: иммунная система — это настоящая корпорация клеток в организме (в тканях, крови и других местах), работающих вместе. Коллективными усилиями они предотвращают заражение, ограничивают распространение потенциально опасных патогенов (таких как бактерии и вирусы) и предотвращают повреждения от неинфекционных агентов (раковых клеток или ультрафиолетового излучения).Ученые-микробиологи разделяют различные иммунные клетки на две группы: клетки врожденного иммунитета и адаптивные.Клетки врожденного иммунитета стоят на первой линии защиты. Они выявляют инфекцию и реагируют стремительным броском ударной группы, избавляясь от захватчиков. Адаптивные иммунные клетки участвуют во второй части иммунного ответа – они появляются на этапе избавления от бренных микробных телец, оставшихся после атаки «штурмовиков».Что интересно, у адаптивной иммунной системы есть так называемая «иммунная память» — когда эти клетки видят патоген, они не только помогают избавиться от захватчика, но и начинают активно размножаться. Делают они это для того, чтобы укрепить иммунную защиту в будущем и подготовить организм к борьбе с инфекцией, если та вернется. Но в случае новых вирусов, таких как COVID-19, появившегося на свет только осенью 2019, ни у кого из нас нет готового иммунного ответа. Адаптивные клетки чешут в затылках (фигурально выражаясь), листают энциклопедии и признают свое бессилие.Так возможно ли укрепить иммунную систему?Ученые, изучающие этот вопрос, полагают глубоко ошибочной саму идею, что иммунную систему можно укрепить каким-то одним супер-продуктом. Не существует дополнительной иммунной брони, которую можно инсталлировать в организм, чтобы стать неуязвимым.Наша иммунная система уже работает так, как надоРазличные ее клетки успешно трудятся над тем, чтобы распознавать потенциальные опасности и ликвидировать их. Если иммунная система становится слишком активной, эти клетки начинают атаковать наши собственные ткани.Именно это и происходит при развитии аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, аутоиммунный тиреоидит, или болезнь Крона. Все хорошо в меру, мы не хотим, чтобы наш иммунитет взбесился и начал палить из всех стволов, не разбирая своих и чужих.Не существует БАДов или добавок, прямо влияющих на иммунитет, «усиливающих» его и заставляющих работать активнее. Во всяком случае, ни одно научное исследование не подтвердило эффективность природных иммуномодуляторов.Нет специального комплекса упражнений.Нет специальной еды или набора продуктов (даже если суперфуды обещают рай на земле).Так что мы можем сделать, чтобы сохранить «родной» иммунитет и не дать ему «испортиться»?Как защититься от коронавируса и прочих инфекций? Прежде всего, сосредоточиться на том, чтобы не пропустить патогены в организм — предотвратить проще, чем вылечить.Мойте руки с мылом в теплой воде, всякий раз, когда вы возвращаетесь с улицы или из подъезда.Соблюдайте социальную дистанцию.Оставайтесь дома, если нет крайней необходимости выйти на улицу.Не вредите себеПо словам ученых, мы не можем повысить иммунитет, но можем вести здоровый образ жизни, чтобы не снижать активность уже работающего. Бесперебойная работа всех органов тела поддерживает работу иммунной системы.Здоровый организм менее подвержен развитию хронических заболеваний, которые подрывают работу иммунитета даже у тех, кому нет 60-ти. Укрепляйте здоровье!ВысыпайтесьВсе начинается с этого — здоровый сон, как считают ученые иммунологи, поддерживает иммунную систему. Более того, он играет ключевую роль в формировании иммунитета. Некоторые стадии иммунного ответа происходят только во сне и регулируются циркадными ритмами организма. Если во время болезни вас все время тянет поспать, это значит, что все работает как надо.Правильно питайтесьПусть в вашем рационе будут овощи, фрукты, белки и здоровые жиры. Питайтесь разнообразно, не пренебрегая щедрыми дарами природы.Витамины и минералы, которые мы получаем из пищи, жизненно важны - в самом, что ни на есть, буквальном смысле. Абсолютно все системы нашего организма, включая иммунную систему, получают энергию и материал для новых клеток из пищи.Чем качественнее вы питаетесь, тем ниже вероятность развития новых хронических заболеваний или обострения уже имеющихся.Алкоголь тоже влияет на иммунную функцию, но уже негативно. Возможно, пора временно отменить ваш «бокал вина для здоровья».Оставайтесь активнойКак ни странно, исследователи пока не смогли точно понять механизм, которым физическая активность оптимизирует работу иммунной системы. Однако, научные наблюдения ясно показывают: упражнения поддерживают функционирование всех систем в организме.Пожилые люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют иммунную систему такую же активную, как у людей на 10-20 лет их моложе.Но не переусердствуйте. Речь идет о физкультуре, а не о спорте. Высокоинтенсивные или экстремальные тренировки могут нанести вред иммунной системе – многие спортсмены, изнуряющие организм предельными нагрузками, сейчас болеют коронавирусом.Для оптимального функционирования иммунитета придерживайтесь умеренного уровня активности.Контролируйте стрессЛегче сказать, чем сделать, весь мир сейчас паникует! Но стресс не зря получил прозвище «тихий убийца» — как постоянные переживания, так и короткие интенсивные, подавляют иммунную систему.Заботьтесь о себе, даже сейчас. Точнее, особенно сейчас. Этим вы поможете себе, своим близким, и, в глобальном плане – всей планете, что борется сейчас с вирусом.