Врачи обнаружили побочные эффекты у МРТ-контрастной жидкости

Контрастирующие агенты на основе гадолиния могут накапливаться в почках и вызывать побочные эффекты. К таким выводам пришли исследователи из Университета Нью-Мексико.Для повышения контрастности МРТ-снимков в организм вводят различные соединения. Одним из таких контрастирующих агентов являются препараты гадолиния, редкоземельного металла. Считалось, что этот элемент полностью инертен для организма, не наносит ему вред и не влияет на биологические функции.Теперь американские ученые выяснили, что этот металл накапливается в клетках почек. «Мы изучили образцы тканей, взятые у пяти пациентов, которые неоднократно проходили МРТ с контрастом, а также пяти добровольцев, не проходивших эту процедуру. Я крайне удивился после того, как мы обнаружили наночастицы гадолиния в клетках почек всех пяти добровольцев. Пока не понятно, как его атомы высвобождаются из препаратов, проникают в клетки и образуют там эти частицы», — пояснил Брент Вагнер, один из авторов исследования.При этом у большинства людей не возникает никаких негативных симптомов. Вероятно, шансы на их развития повышаются с каждой новой дозой, а у некоторых людей, прошедших пять сканирований с использованием этого металла, гадолиний начинают обнаруживать и в мозге.Ученые подтвердили это в ходе опытов на мышах, в чей организм ввели несколько контрастирующих агентов на базе гадолиния. Даже однократное введение этих средств приводило к образованию ежеобразных наночастиц из гадолиния в клетках кровеносных сосудов и эпителия почек грызунов. При этом частично нарушалась функция почек мышей.Таким образом, необходимо разработать новые, по-настоящему безвредные вещества для проведения МРТ.