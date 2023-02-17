The Sun: ароматические свечи представляют смертельную опасность для человека

Профессор университета Дикина, что в Австралии, предостерегает в газете The Sun от увлечения ароматическими свечами. Изредка их зажигать можно, но использовать часто крайне опасно.

Ароматические свечи находят все большее распространение. Они добавляют романтики, помогают релаксировать, придают помещению особый уют и некую загадочность атмосфере дома.

Но это «невинное» увлечение совсем не безобидно с точки зрения здоровья окружающих. Об этом напомнила Светлана Стефанович, профессор австралийского университета Дикина.

Романтический вечер может закончиться неожиданно, поскольку токсичные вещества, коих в таких свечах немало, при горении попадают в воздух и могут нанести немалый вред здоровью. Даже для здорового человека они небезопасны, а особенно осторожными следует быть людям с респираторными проблемами, аллергическими реакциями, астмой.

Мы недавно напомнили о другой опасности для здоровья: о тех свободных сахарах, что содержатся в сладких напитках и ряде других продуктов. Они способны причинить немалый вред сердечно-сосудистой системе.
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