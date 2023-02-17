The Sun: ароматические свечи представляют смертельную опасность для человека

Профессор университета Дикина, что в Австралии, предостерегает в газете The Sun от увлечения ароматическими свечами. Изредка их зажигать можно, но использовать часто крайне опасно.Ароматические свечи находят все большее распространение. Они добавляют романтики, помогают релаксировать, придают помещению особый уют и некую загадочность атмосфере дома.Но это «невинное» увлечение совсем не безобидно с точки зрения здоровья окружающих. Об этом напомнила Светлана Стефанович, профессор австралийского университета Дикина.Романтический вечер может закончиться неожиданно, поскольку токсичные вещества, коих в таких свечах немало, при горении попадают в воздух и могут нанести немалый вред здоровью. Даже для здорового человека они небезопасны, а особенно осторожными следует быть людям с респираторными проблемами, аллергическими реакциями, астмой.Мы недавно напомнили о другой опасности для здоровья: о тех свободных сахарах, что содержатся в сладких напитках и ряде других продуктов. Они способны причинить немалый вред сердечно-сосудистой системе.