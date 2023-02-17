Оказывается, картофель может помочь похудеть без особых усилий

Проблема избыточного веса остается актуальной, а во многих странах мира даже усугубляется. Диетологи, ученые ищут доступные методы преодоления этого недуга. Американские специалисты нашли одно из решений: близко и парадоксально!Как рассказали экспериментаторы в издании The Sun, помочь в «крестовом походе» против ожирения может… самый обычный картофель. У обычного читателя сразу возникает вопрос: нам же обычно твердят, что картошечка — это много калорий, риск диабета и прочие «ужасы».Во-первых, диабет этот корнеплод точно не провоцирует. Что убедительно доказано последними исследованиями. Что касается калорий, да, если налегать на картошку-фри, чипсы, то «передозировка» неизбежна. Впрочем, лишние калории можно набрать на любом рационе, если не подключать чувство меры.Но, уверяют авторы новой работы, с картошкой ограничивать себя в объеме поглощаемой пищи даже проще, чем с другими блюдами. Она дает быстрое ощущение насыщения, поскольку еще и объем блюда приличный. При этом клубень плотно насыщен полезными веществами, что тоже однозначно.Что касается калорийности блюд, то тут дело выбора метода приготовления. Жареная картошка, несомненно, напитана жирами и калориями. Зато отварная, а особенно, печеная, очень полезна и не обременительна для организма, не дает риска увеличения веса при умеренном употреблении.