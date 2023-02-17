Авокадо помогает сжечь висцеральный жир за «недели»

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Определенная еда может помочь избавиться как от висцерального жира, так и от вредного холестерина.В отличие от подкожного жира, висцеральный жир нельзя ущипнуть пальцами. Этот тип жира на животе скрывается глубоко в брюшной полости, в нем находятся некоторые жизненно важные органы. Хитрое положение превращает висцеральный жир в бомбу замедленного действия, повышая риск серьезных осложнений, таких как болезни сердца и диабет. К счастью, популярная еда на завтрак может помочь искоренить это заболевание."Независимо от того, разбиваете ли вы свой вкусный соус или сочетаете его с питательным салатом, авокадо — это больше, чем приятный на вкус фрукт. Авокадо богат полезными жирами, являются отличным источником калия, фолиевой кислоты и клетчатки. Добавление в свой рацион может помочь избавиться от висцерального жира. Ежедневное употребление авокадо уменьшает жир на животе у женщин в течение недель", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Исследовательская группа собрала 105 добровольцев, которые были классифицированы как страдающие избыточным весом или ожирением. Затем участники этого рандомизированного контролируемого исследования были разделены на две группы.Одна группа наслаждалась ежедневным приемом пищи, которая включала авокадо, в то время как другие участники получали только пищу, которая напоминала зеленый фрукт по своим ингредиентам и калорийности."Через 12 недель у женщин-участников, которые ежедневно употребляли авокадо, был более низкий уровень висцерального жира. Этот сдвиг свидетельствует о положительном перераспределении жира на животе после приема фруктов".