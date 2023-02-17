Специалисты открыли, какой анализ поможет выявить болезнь Паркинсона
Ранее существовала гипотеза о том, что в 30% случаев болезнь Паркинсона развивается вследствие образования в клетках нервной системы кишечника агрегатов белков синуклеинов. Чтобы подтвердить или опровергнуть ее, ученые разработали тест.
Благодаря новому анализу кала можно обнаружить количество агрегатов белка ?-синуклеина. При их наличии лечащие врачи в будущем могут скорректировать процесс ведения пациента, чтобы купировать болезнь Паркинсона до появления клинической картины. Это позитивно отразится на качестве жизни заболевшего.
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