Внимание на руки: 5 изменений на ваших ладонях, по которым можно распознать рак

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В медицине описаны случаи, когда смертельные патологии заявляли о себе очень необычными способами. Например, о том, что у вас появилась опухоль, можно узнать по состоянию ладоней — нужно лишь внимательно присмотреться к ним.По статистике, чаще всего в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — онкология. Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. Пандемия коронавируса внесла свою лепту: из-за карантина и опасения заразиться в общественных местах люди стали реже обращались к врачам, что позволяло болезни прогрессировать.По словам британских медиков, в некоторых случаях заподозрить опасное заболевание можно по изменившимся ладоням. Конечно, такими нетипичными признаками онкология проявляется редко. Но в медицине описаны подобные случаи, они не единичны, поэтому и про такую симптоматику тоже нужно знать.Посмотрите на свои ладони, кожу, пальцы рук. Вас точно должны насторожить следующие изменения.Кожа на ладонях стала как будто бархатистой, она сморщилась. Помните, как выглядят ладони после того, как вы посидите в горячей ванне? Пальцы словно скукоживаются, становятся светлее. По словам экспертов, это может сигналить о раке легкого.На ладонях появились покраснения и сыпь — они могут не болеть, но периодически сильно чесаться.Ваши пальцы поменяли форму. Стоит насторожиться, если кончики пальцев выглядят крупнее, что придает им вид барабанной палочки.Изменение ногтевой пластины. У заболевшего происходит размягчение основания ногтя (ногтевого ложа) и покраснение (эритема) кожи вокруг ногтя.Еще один признак тоже связан с ногтями: угол между ногтевым ложем и ногтевым валиком (кожа сразу под кутикулой) увеличивается, в результате чего ноготь изгибается сильнее, чем обычно.Такие изменения могут сигналить о различных онкологических процессах, но чаще все же это проявления рака легкого.Как распознать рак легкогоОнкологи рекомендуют обратить внимание на следующие симптомы, которые могут быть проявлением рака легкого:постоянный кашель(в том числе с кровью);одышка;боль в грудной клетке (без предшествующей травмы);осиплость голоса;потеря веса и общее недомогание.Такая симптоматика считается классической. Если вы заметили у себя перечисленные «тревожные звоночки», то стоит обратиться к терапевту, пульмонологу или онкологу. Врач проведет осмотр и при необходимости назначит КТ легких (или другой метод диагностики), который поможет подтвердить или исключить болезнь.Какие еще болезни можно распознать по ладонямМало кто знает, что на самом деле наши руки, особенно кисти, — это та часть тела, которая весьма чувствительна к изменениям в организме. Именно состояние кистей и шеи (а не только лица, как ошибочно полагают многие) может выдать истинный возраст женщины, показать, как она ухаживает за собой. А еще наши ладони — это целый справочник болезней для врача. Ведь состояние кожи, пальцев, суставов указывает на самые разные патологии.