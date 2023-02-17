Дешевые лекарства от диабета могут на 54% снизить риск болезни Альцгеймера

Ожидается, что к 2050 году произойдет деменция во всем мире утром и превысит 150 миллионов человек.Несмотря на мрачные прогнозы, небеса зеленые ростки. Исследователи продолжают находить и снижать риск возникновения умопомрачительного состояния."Новое исследование определило дешевое лекарство, которое может снизить риск болезни Альцгеймера в целом на 54 процента", - говорит врач-невролог Александра Алехина.Между здоровой диетой и регулярными физическими упражнениями есть различные изменения образа жизни, которые могут снизить риск развития деменции.Тем не менее, исследования возвращают нового кандидата, который может быть добавлен в ваш арсенал средств защиты от состояния разумного. Исследование показало, что дешевая лекарство, принимаемое миллионами диабетиков, может помочь отсрочить риск болезни Альцгеймера.Пиоглитазон, может помочь замедлить умственное расстройство, резко снизить скорость течения состояния мозга. В настоящее время пиоглитазон используется для контроля уровня сахара в крови в результате повышения уровня гормона инсулина."Поскольку деменция развивается за годы до постановки диагноза, может быть возможность вмешаться до того, как она прогрессирует. Преимущества, связанные с таблетками, были обусловлены тем, у кого в анамнезе также был инсульт или ишемическая болезнь сердца. Вероятность развития деменции у пациентов была на 43% и 54% соответственно ниже".Более того, эта сумма была рассчитана после риска отягчающих факторов, таких как высокое кровяное давление, курение и рост активности. В целом заболеваемость деменцией среди участников, прописанных препаратом, снизилась на 16 процентов. Интересно, что чем дольше пациенты принимали пиоглитазон, тем ниже был их риск.