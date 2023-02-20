Жидкость номер один для поддержания здоровья почек – это вода.Почки выполняют важную работу фильтров организма, удаляя отходы и лишнюю воду из крови. Фильтруя кровь, почки также регулируют баланс натрия, кальция, фосфора и калия в кровотоке, что имеет решающее значение для правильного функционирования нервов, мышц и органов. Если у человека нет хронических болезней почек, сохранять парный орган здоровым помогает в том числе потребление достаточного количества жидкости, об этом в беседе с «МедикФорум» рассказал врач-уролог Вадим Башкатов.«Мужчинам необходимо около 13 чашек жидкости в день, а женщинам – около 9 чашек. Помимо напитков, влага потребляется телом также из пищи».Говоря об этом, медик отметил: важнее всего для почек – чистая вода. Также он назвал другие напитки, которые помогают почкам оставаться здоровыми.Клюквенный сок. Он обладает антиадгезивными свойствами, которые не дают бактериям прилипать к стенкам слизистой мочевыделительной системы, они смываются при мочеиспускании. Таким образом, мочевыделительная система (включая почки) становится лучше защищена от бактериальных инфекций и вызываемого ими воспаления.Вода с лимоном. Употребление этого напитка может улучшить самочувствие у людей с камнями в почках на основе кальция. Лимоны содержат кислоту, которая может препятствовать росту и накоплению кристаллов, образующих камни в почках.Кофе. Исследовательские данные говорят, что у людей, употребляющих кофе, риск развития острого повреждения почек, которое характеризуется внезапной почечной недостаточностью, ниже на 11% (по сравнению с теми, кто не употребляет напиток). Такой эффект связан с приемом кофе в количестве двух-трех чашек за день.Что важно. Вышеназванные напитки полезны для здоровья почек. Но если имеются проблемы с почками или хроническое заболевание почек, нельзя существенно менять свой рацион или количество потребляемой жидкости, не посоветовавшись предварительно с врачом.