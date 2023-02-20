Вещества против коронавируса нашли в распространенных диких растениях

Американские эксперты из Университета Эмори выяснили, что два широко известных диких растения можно применять в лечении коронавируса. Они встречаются на планете почти повсеместно и имеют в составе экстракты, способные подавлять вирус SARS-CoV-2.Подробности рассказывает статья, опубликованная в Scientific Reports. Ученые назвали эти распространенные растения: золотарник и орлиный папоротник (иначе его называют орликом обыкновенным).Экспериментаторы протестировали свыше 1800 экстрактов растений, что хранятся в библиотеке Quave. Они представляют флору всего мира. Исследовалось, как компоненты экстрактов взаимодействуют с вирусом-возбудителем ковида.Найдено было несколько представителей растительного мира планеты, которые хоть как-то реагировали на «агрессора». Потом отобрали те растения, что показались специалистам наиболее перспективными.В группу «избранных» вошли экстракты цветков золотарника высокого (Solidago altissima) и корневища орлиного папоротника (Pteridium aquilinum). Их влияние — доказанная способность блокировки проникновения вируса-возбудителя коронавируса SARS-CoV-2 вглубь клеток человеческого организма.Однако, предупреждают исследователи, ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. Травы могут быть опасными, в них содержатся различные ядовитые соединения.