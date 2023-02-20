Нутрициолог Панова рассказала о продуктах для борьбы с тромбозом

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вишня, подсолнечное масло, печень трески препятствуют образованию тромбом, проинформировала нутрициолог Ольга Панова.Нутрициолог Панова рассказала в интервью, что тромбы образуются в организме при повреждениях, связанных с кровопотерей. Как правило, они самостоятельно растворяются. Однако так происходит не всегда.«Есть тромбы, которые не рассасываются, остаются, разрастаются и потом могут быть причиной больших проблем, вплоть до летального исхода», - сказала медик «Москве 24».Также Панова отметила, что употребление некоторых продуктов помогает организму поддерживать активное кровообращение, снижающее риск появления тромбов. В частности, профилактику тромбоза обеспечивает употребление вишни. Эта ягода содержит кумарин – вещество, естественным образом разжигающее кровь.Другое вещество, препятствующее появлению тромбов, – рутин: под его влиянием блокируется активность ферментов, способствующих тромбозу. Рутин содержится в зеленом чае.Помимо этого, Панова посоветовала включать в рацион для борьбы с тромбозом нерафинированное подсолнечное масло. Благодаря содержащемуся в нем витамину Е уменьшается вероятность слипания тромбоцитов, образующих тромб. Аналогичным свойством обладает и полиненасыщенная жирная кислота омега-3: богатые ею жирная рыба и печень трески улучшают защиту организма от развития тромбоза.