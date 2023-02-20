Артериальное давление: о чем говорят цифры на экране тонометра

Знаете ли вы показатели своего артериального давления? Как правило, утвердительно на этот вопрос отвечают лишь те, кто уже страдает от перепадов, имеет сердечно-сосудистые заболевания. Но даже если вы прекрасно себя чувствуете, следить за давлением необходимо. Даже незначительные нарушения могут сигнализировать о процессах, приводящих к инсульту или инфаркту.Уже не первое десятилетие кардиологи говорят о том, что сердечно-сосудистые заболевания «помолодели». Все чаще молодые и социально успешные, казалось бы, пышущие здоровьем люди, «внезапно» оказываются на больничной койке с гипертоническими кризами, инфарктами, инсультами, острой сердечной недостаточностью. И жизнь, если она продолжается, резко делится на «до» и «после». Лечение последствий кардиологических катастроф часто оказывается долгим, а то и пожизненным и требует значительных усилий и средств. Хотите обезопасить себя и избежать такого сценария? Все в наших руках.Что показывает тонометрБольшинство из нас наслышаны о том, что идеальные показатели артериального давления – 120 на 80. Эти два числа на экране тонометра отображают ваше верхнее (120) и нижнее (80) давление. Говоря медицинским языком: систолическое и диастолическое. Первый показатель фиксируется тонометром, когда сердечная мышца сокращается, выталкивая кровь из сердца – это уровень наибольшего давления на сосудистые стенки. Второй показатель отображает с какой силой кровь давит на стенки вен и артерий, когда сердечная мышца полностью расслаблена.Верхнее, систолическое давление говорит о частоте сердечных сокращений. Интересно, что у молодых людей сердце бьется медленнее, а c возрастом начинает биться чаще. По этой причине норма сердечных сокращений для пожилых людей выше.Диастолическое, нижнее давление показывает с какой скоростью и силой кровь идет по сосудам. Причем этот показатель во многом зависит от состояния самих сосудов: чем они эластичнее, чем лучше расширяются и сокращаются – тем ближе к норме будут цифры.Какое давление считается нормальнымДля людей моложе 55 лет нормальным считается систолическое (верхнее) давление в 110-130 единиц, а для тех, кто старше, – 140 единиц. Диастолическое (нижнее) давление в норме составляет от 65 до 80 единиц. В норме разница между верхним и нижним давлением бывает около 40 единиц.Конечно, эти цифры могут меняться, когда человек возбужден, находится во власти эмоций, испытывает физические нагрузки или только вышел из сауны. Давление меняется в зависимости от того голодны мы или нет, спим или бодрствуем. Эти изменения не связаны с наличием заболеваний.Если разница между верхним и нижним давлением слишком большаяСлишком большим считается разрыв между систолическим и диастолическим давлением, превышающий 50 единиц. Такой показатель уже может говорить о наличии каких-то неблагоприятных изменений в организме.Повторим: не стоит пугаться, если такая разница появилась, когда вы голодны или находитесь в состоянии стресса, занимались тяжелым физическим трудом или только что вернулись с пробежки. Если показатели приходят в норму, после того как вы пришли в себя, отдохнули, поели – все нормально.Но если разница между верхним и нижним давлением от 50 единиц и выше в состоянии покоя это уже сигнализирует о том, что неполадки в работе каких-то важных систем организма, в первую очередь сердечно-сосудистой системы все-таки имеются. Скорее всего это говорит об износе и старении сердца и сосудов. В этом случае появляются следующие симптомы:ГоловокружениеОбморокиТремор конечностейРаздражительность или наоборот апатияТакже большая разница между верхним и нижним давлением может указывать на проблемы с желудочно-кишечным трактом и желчным пузырем. Это может быть и симптом туберкулеза. В любом случае, если большой разрыв между систолическим и диастолическим давлением сохраняется в покое – необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.Если разница между верхним и нижним давлением слишком маленькаяЕсли разница между верхним и нижним давлением в состоянии покоя наоборот, меньше 40 единиц, то это тоже не очень хорошо. Это может быть симптомом сразу нескольких серьезных заболеваний:ИнфарктаИнсульта левого желудочкаМиокардитаСердечной недостаточности;Аортального стенозаКардиосклерозаТахикардииНедостаточности внутренних органовЧеловек чувствует сонливость, усталость и слабость, головную боль, ему трудно сосредоточиться и удерживать внимание, часто это сопровождается раздражительностью. Если вовремя не обратиться к врачу, то это может закончиться очень печально и привести к гипоксии – дефициту кислорода в тканях и органах, проблемам со зрением и даже остановке сердца.Если диастолическое (нижнее) давление пониженоНизкое диастолическое давление, когда показатель 50-59 единиц, говорит об изменении тонуса стенок сосудов. Если же давление меньше 50 единиц, то возможно нарушение мозгового кровотока, а также кровоснабжения других жизненно важных органов.Диастолическое давление снижается у людей, имеющих заболевания и патологии почек – такие, как синдромы Гительмана и Барттера.Также пониженное диастолическое давление характерно для тех, у кого нарушена выработка гормонов. Слишком низкое диастолическое давление дает о себе знать весьма неприятными сигналами: развивается лихорадка, судороги, рвота, боль в животе, мышечная слабость.В такой ситуации нужно безотлагательно обратиться за медицинской помощью. Необходимо пройти обследование сердечно-сосудистой системы, обратиться к эндокринологу и проверить свой гормональный статус. Возможно, потребуется назначение препаратов для повышения диастолического давления.Если диастолическое (нижнее) давление повышеноЕсли вы стали замечать, что тонометр регулярно показывает слишком высокие цифры нижнего давления – больше 80 единиц в покое, то пришло время посетить терапевта, кардиолога и эндокринолога. Нижнее давление повышается из-за снижения эластичности сосудов, холестериновых бляшек, а также при:Заболеваниях почек и надпочечниковНарушениях текучести кровиРасстройствах метаболизма (обмена веществ)Длительном умственном или физическом истощенииПриеме некоторых медикаментовНижнее давление часто повышается из-за наличия лишнего веса, вредных привычек (алкоголь и курение), частых стрессовых ситуаций, неправильного питания – все это истощает сердечную мышцу.Если повышено систолическое (верхнее) давлениеВысокое верхнее давление – выше 130 единиц в покое, говорит о наличии систолической гипертонии или изолированной систолической артериальной гипертензии. Это состояние требует срочного лечения. Также повышенное систолическое давление может быть признакомТиреотоксикоза, когда щитовидная железа слишком активнаНедостаточности аортального клапанаАтеросклероза сосудовБрадикардииАнемииЛюдям, страдающим от систолической гипертонии показана щадящая диета, посильная двигательная активность. Таким людям важно научиться противостоять стрессам и защищаться от них. В этом могут помочь дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе и так далее. Естественно, требуется выполнять назначения врача и регулярно принимать лекарства для стабилизации давления.Довольно часто повешение систолического давления наблюдается у подростков и связано с половым созреванием и гормональной перестройкой. В этом случае за подростком нужно наблюдать, но заболеванием или отклонением от нормы это не является. Как только половое созревание завершится систолическое давление должно вернуться в норму. Однако, такие люди в будущем должны особенно внимательно следить за своим давлением и знать, что у них шансы развития гипертонии повышены.Если систолическое (верхнее) давление пониженоВерхнее давление ниже 110 единиц может свидетельствовать как о регулярном переутомлении, истощении, недосыпании и стрессе, так и о серьезных проблемах. Таких как:Нарушениях работы щитовидной железыГормональном дисбалансеРазвитии сахарного диабетаСердечной недостаточностиАритмииПричиной снижения верхнего давления может быть нарушения в работе вегетативной нервной системы, так называемая вегетососудистая дистония, депрессия. В любом случае при пониженном систолическом давлении человек чувствует себя плохо: слабость, головная боль, снижение работоспособности, апатия. Игнорировать эти симптомы нельзя. Следует как можно быстрее обратиться к врачу и пройти комплекс обследований, чтобы исключить развитие серьезных заболеваний.