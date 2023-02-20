Врач Румянцева пояснила, почему после еды часто хочется спать
В связи с этим перекусы должны быть легкими, например несладкий йогурт с ягодами или фрукты с орехами. Стоит есть чаще, но маленькими порциями, пить больше воды.
Если сонливость после еды возникает часто и не проходит долгое время, то стоит обратиться к врачу, так как подобный симптом может сигнализировать о наличии сахарного диабета.
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