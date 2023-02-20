Врач Магаяева: апатия и раздражительность являются ранними признаками болезней щитовидной железы
Первое, что отметила медик – развитие гипотиреоза. Это состояние недостатка гормонов щитовидной железы проявляется слабостью, апатией, заторможенностью, выпадением волос и сухостью кожи, запорами, нарушениями менструаций, набором веса, а также отёками.
Во-вторых, по словам Магаяевой, это может быть тиреотоксикоз, который характеризуется избытком гормонов щитовидной железы. Проявляется раздражительностью, плаксивостью, тревожностью, учащением пульса, иногда ощущением «перебоев» в работе сердца, повышенной потливостью, немотивированным снижением веса.
Помимо того, к эндокринологу стоит обратиться при образовании дискомфорта в области шеи, ощущении «комка» при глотании.
«При появлении каких-либо из указанных клинических проявлений и симптомов нужно посетить эндокринолога», — заключила Люаза Магаяева.
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