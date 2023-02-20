Вы станете лучше пахнуть, и еще 9 причин перестать есть мясо

В нутрициологии периодически возникают революционные тренды. Одно время гонениям подвергали сливочное масло, на смену пришло красное мясо. Его принято винить во всех проблемах со здоровьем. Но справедливо ли это?Красное мясо — один из основных животных продуктов нашей диеты. Оно встречается во многих блюдах: от фастфудов до дорогих стейков средней прожарки. Под термином «красное мясо» понимают говядину, телятину, свинину, реже — баранину и конину.В последние годы появилась информация о том, что красное мясо, возможно, не лучшая пища. Его употребление связано с целым рядом проблем со здоровьем, и специалисты призывают снизить потребление жирного красного мяса. Но почему вдруг этот продукт стал так опасен, что говорят о нем исследователи? В этом вопросе «Доктор Питер» разбирался с врачом-терапевтом клиники «Будь Здоров» в Каменске-Уральском Ириной Новожиловой.«Употребление мяса связано с раком толстой кишки»Одной из самых страшных болезней сейчас считается рак. Несмотря на то, что наука добилась больших успехов в лечении, это все еще зловещий и мучительный диагноз. И об этом нужно знать любителям красного мяса. Различные продукты его переработки и сами жирные куски мяса связаны с повышенным риском онкологии.В частности, согласно исследованию в Oncology Reviews, одной из таких проблем со здоровьем считают рак, особенно колоректальный (поражение толстой и прямой кишки). Исследователи обнаружили, что употребление в пищу красного мяса и переработанных мясных продуктов повышает риск развития колоректального рака на 20–30%.«Красное мясо может вызвать болезни сердца»Если у возникновения рака есть и другие факторы риска, то надо помнить, что потребление красного мяса связано еще и с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В нескольких различных исследованиях была обнаружена связь между колбасами, красным мясом и повышенным риском возникновения проблем с сердцем. Например, исследование Circulation: Heart Failure обнаружило, что у шведских мужчин, которые ели обработанное красное мясо, риск сердечной недостаточности был выше.Исследование, проведенное в клинике Кливленда, показало, что люди, которые ели красное мясо, имели более высокий уровень побочных продуктов метаболизма, называемых ТМАО, в организме, которые все чаще связывают с болезнями сердца. К счастью, исследование, проведенное в Американском журнале клинического питания, показало, что употребление до трех порций красного мяса (по 100 г) три раза в неделю не увеличивает риск сердечных заболеваний.«Если отказаться от мяса, появится дефицит белка»Если вы перестанете есть красное мясо, где вы получите свой белок? Существует распространенное заблуждение, что нельзя получить достаточное количество белка или других питательных веществ без мяса, но это неправда. Орехи, бобовые и соя, например, считаются отличными источниками растительного белка. Есть также много животных белков, которые вы можете съесть вместо стейка.В качестве альтернативы выступает рыба. Она станет отличным источником ненасыщенных жиров, полезных для сердца. Морская рыба особенно богата омега-3 ПНЖК (также известными как альфа-линоленовая кислота), которые, помимо своих противовоспалительных свойств, метаболизируются в ЭПК (эйкозопентаеновая кислота) и ДГК (докозогексаеновая кислота) — питательные вещества для здоровья мозга.Домашняя птица и яйца являются еще одним вариантом здорового питания. Таким образом, вполне можно заменить красное мясо на более полезные источники животного белка.«В мясе содержится избыток насыщенных жиров»Масло. Сыр. Мороженое. Бекон. Что общего у всех этих продуктов? Кроме их вкуса, все это — продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. И учитывая, что люди жестко привязаны к вкусу продуктов, богатых жирами, совершенно логично, что эти блюда будут иметь такой приятный вкус.Но насыщенные жиры, если потреблять их слишком много, могут способствовать развитию сердечных заболеваний. И учитывая, что в красном мясе много насыщенных жиров (если вы не обрезаете жир или не выбираете постные куски говядины), вы определенно получаете слишком много насыщенного жира. Поэтому лучше заменить говядину индейкой или бургером на растительной основе, чтобы быть в безопасности.«Повышает уровень холестерина»Если вы регулярно заботитесь о своем здоровье, проходите ежегодные медицинские осмотры у своего врача, скорее всего, вы в курсе того, каков ваш уровень холестерина в крови. Это важная информация, потому что высокий уровень ЛПНП или «плохого» холестерина в крови может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Для контроля холестерина вы должны избегать продуктов с высоким его содержанием, особенно если у вас уже есть нарушения.Красное мясо заведомо будет содержать насыщенные жиры и холестерин. Чрезмерное потребление, например ежедневно, связано с риском повышения уровня холестерина ЛПНП, возникновения гипертонии и сахарного диабета. В дополнение к насыщенному жиру в красном мясе содержится карнитин, строительный блок белка, который превращается в соединения, ускоряющие повреждение и утолщение стенок артерий при атеросклерозе, что, в свою очередь, вызывает проблемы с сердцем.«Чувство тяжести после еды»Это не совпадение, что вы чувствуете себя вялым после того, как съели большой кусок стейка. Мясо требует большого количества пищеварительных ферментов и усиленной работы пищеварительной системы. Ваше тело часто чувствует себя достаточно уставшим после переваривания большого объема мяса. Если вы едите меньше красного мяса, вы можете почувствовать себя легче и энергичнее после еды.«Мясо переполнено гормонами и антибиотиками»Если вы не сами выращиваете скотину, а покупаете мясо в магазине, вы должны знать о том, что сегодня большая часть красного мяса содержит гормоны и антибиотики. Если вы будете есть меньше, вы, естественно, будете получать и меньше этих веществ. Избавление от этих дополнительных гормонов в вашем теле может помочь снизить риск развития рака.Согласно исследованию Archives of Internal Medicine, женщины, которые ели более 200 г красного мяса в день, почти удваивали риск развития гормоно-чувствительного рака молочной железы, чем женщины, которые ели три или меньше порции в неделю.«Мешает кальцию усваиваться»Без мяса вы будете лучше усваивать кальций из молочной и растительной пищи. Потребление меньшего количества мяса может снизить риск развития остеопороза. Сокращение потребления мяса снижает риск потери плотности костной ткани, поскольку животный белок может вымывать больше кальция из костей, чем его поступает с пищей.«Вы будете пахнуть лучше»Вы и не подозреваете, что употребление мяса имеет какое-либо отношение к вашему естественному запаху, но исследования говорят об обратном. Исследование, проведенное в журнале Chemical Senses, показало, что люди, которые едят не мясо, имеют запах тела, который оценивается как значительно более привлекательный, более приятный и менее интенсивный, чем запах тела у тех, кто мясо ест.«Вы можете уменьшить воспаление»Исследование, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что у вегетарианцев меньше воспаления в организме, чем у мясоедов. Воспаление связано со многими заболеваниями, но оно также может повлиять на ваши психические функции. Когда вы выбираете менее вредные жиры, ваш воспалительный профиль и когнитивные функции резко улучшатся. Это означает более здоровое сердце, больше внимания, лучшее принятие решений и т. д.