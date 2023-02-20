Фрукты и овощи определенного цвета снижают риск развития диабета

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Если ваши любимые фрукты или овощи бывают красного, фиолетового или синего цвета, возможно, вам что-то нужно.Диабет возникает из-за недостаточной выработки инсулина — гормона, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Лишившись этого ключевого механизма, уровень глюкозы в крови может достичь опасной высоты, вызывая каскад осложнений. К счастью, новые исследования показывают, что некоторые фрукты и овощи могут помочь предотвратить уровень сахара в крови.От ярко-желтого до темно-фиолетового — разнообразие цветов в отделе фруктов и овощей вашего местного магазина, вероятно, рисует целую радугу.Тем не менее, согласно исследованиям, выбор определенных оттенков может помочь снизить риск развития диабета 2 типа."Любители фиолетового картофеля, редиски и красной капусты могут порадоваться, так как красный, фиолетовый и синий пигменты связаны с мощными эффектами.Исследователи обнаружили, что фрукты, овощи и клубнеплоды этих цветов могут снизить риск нарушения уровня сахара в крови, влияя на энергетический обмен, кишечную микробиоту и воспаление", - говорит врач-диетолог Игорь Строков.Все сводится к антоцианам, которые описывают группу антиоксидантов, ответственных за эти глубокие цвета в продуктах. В новой обзорной статье сравнивались результаты исследований в этой тематической области, отмечая, что благотворное влияние антоцианов на диабет 2 типа увеличивается, если антоцианин ацилирован.Что касается продуктов питания, большое количество ацилированных антоцианов можно найти в фиолетовом картофеле, фиолетовом сладком картофеле, редисе, фиолетовой моркови и краснокочанной капусте. С другой стороны, черника и шелковица содержат в основном неацилированные антоцианы. Ацилированные антоцианы плохо усваиваются пищеварением, но обладают пробиотическими свойствами и снижают риск развития диабета более эффективно, чем их неацилированные аналоги.