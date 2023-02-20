Что произойдет с организмом, если отказаться от сыра: 7 удивительных эффектов

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Сыр — прекрасная закуска, он сочетается практически с любыми горячими и холодными блюдами. Отказаться от него сложно, но иногда это будет не лишним, говорят эксперты.Сложно найти человека, который был бы полностью равнодушен к сыру. По статистике, его покупают даже чаще, чем конфеты, шоколадки и чипсы. Сыр вкусный, его можно есть и как самостоятельное блюдо, и добавлять в салаты, горячее, подавать в качестве закусок.Однако врачи говорят, что для здоровья лучше сократить потребление сыра. В этом продукте много соли, он калорийный, некоторые исследования доказывают, что любители сыра рискуют столкнуться с сахарным диабетом.Вот что произойдет с организмом, если вы откажетесь от сыра или хотя бы будете есть его реже.Улучшатся тон и текстура кожиЕсли человек начинает есть меньше молочных продуктов, особенно — сыра, то это сказывается на состоянии его кожи. Исследования показывают, что «молочка» провоцирует выработку кожного сала, что способствует появлению жирного блеска и высыпаний.Косметологи и дерматологи рекомендуют людям с проблемной кожей есть как можно меньше сахара и молочной продукции — это точно поможет коже выглядеть более здоровой и сияющей.Пройдет вздутие животаЕсли вы боретесь с проблемами пищеварения и часто страдаете от вздутия живота, отказ от сыра и молочных продуктов или их ограничение может помочь исправить это.— «Молочка» может спровоцировать расстройство желудка и вздутие живота либо из-за отсутствия адекватных ферментов для расщепления молочного сахара, либо из-за настоящей аллергии, — говорит диетолог Триста Бест.Голова будет болеть режеИ мигрень, кстати, тоже перестанет мучить так часто. Дело в том, что сыр — это прекрасный провокатор головной боли. В нем содержится большое количество тирамина, аминокислоты, которая как раз и заставляет мучиться от неприятных ощущений.К сырам с высоким содержанием тирамина относятся:выдержанный чеддер,швейцарский,пармезан,голубые сыры (например, горгонзола)камамбер.Понизится уровень холестерина в кровиСыр — это продукт с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут провоцировать болезни сердца, повышая уровень «плохого» холестерина в крови.— Высокий уровень холестерина ЛПНП приводит к накоплению жировых отложений в артериях, что считается фактором риска сердечных заболеваний и инсульта, — добавила Триста Бест.Уйдет лишний весЕще один минус сыра — это калорийный продукт. А мы зачастую не замечаем, как много его съедаем, происходит это совсем как с сахаром. Поэтому если вы хотите похудеть, то старайтесь есть как можно меньше сыра.Снизится риск онкологииЗдесь все дело в казеине — молочном белке, который может быть «помощником» развития опухолей в организме.— Было доказано, что казеин увеличивает скорость роста некоторых типов опухолей, таких как рак предстательной железы и рак молочной железы. И чем больше сыра в рационе человека, тем больше увеличивается потенциальный риск, — говорит доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес.Уменьшится уровень воспаления в организмеВ сыре, как и в другой молочной продукции, может содержаться много соли, консервантов, гормонов и других различных добавок, которые провоцируют системное воспаление в организме.— Как диетолог, работающий со СПКЯ, я вижу, как женщины отказываются от молочных продуктов, и потом сообщают, что у них успокаиваются головные боли и другие воспалительные реакции. Если не хочется отказываться от сыра совсем, то выбирайте продукт, в котором как можно меньше добавок, — заключила Триста Бест.