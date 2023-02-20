Почему горят щёки и что делать, чтобы перестали

Сосуды могут внезапно расширяться по разным причинам.Обычно лицо краснеет из?за внезапного усиления кровотока. Например, когда вы злитесь, стыдитесь чего?то или волнуетесь. Румянец на лице может свидетельствовать о хорошем самочувствии (например, у пришедшего с мороза), а может и наоборот. Порой он сигнализирует о физиологических проблемах, а порой – о психологическом дискомфорте. Эти и другие причины необходимо знать. Однако иногда покраснения на лице могут свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем.Почему горят щёкиИз?за сильных эмоцийКогда мы сталкиваемся с сильным раздражителем, организм мгновенно мобилизуется за счёт гормонов, попадающих в кровь. Они действуют на стенки сосудов и могут расширять либо сужать их. Поэтому в зависимости от ситуации и особенностей характера мы может становиться белыми как полотно или же вспыхивать. Особенно это касается людей с тонкой кожей и близко расположенными сосудами.Из?за интенсивной нагрузкиВо время занятий спортом сердце начинает работать быстрее, давление поднимается, а сосуды расширяются. Поэтому лицо краснеет и остаётся таким до тех пор, пока сердцебиение не замедлится. Зато сразу видно, кто пришёл в спортзал фотографироваться, а кто — заниматься.Из?за жары или холодаКогда нам жарко, сосуды расширяются, кровь приливает к коже, чтобы потовые железы активнее удаляли лишнее тепло. Поэтому на жаре мы краснеем.На холоде щёки горят по другой причине. Кровь оттекает от кожи, чтобы сохранить тепло, но из?за этого лицо, руки и другие открытые части могут обморозиться. Поэтому сосуды в них то расширяются, то сужаются, чтобы жидкость не замерзала.У 5% людей есть настоящая аллергическая реакция на холод, так что у них кожа не просто краснеет, но и чешется.Из?за лихорадкиПри повышении температуры тела во время болезни сосуды тоже расширяются. Появляется лихорадочный румянец. По этому признаку часто замечают повышение температуры у детей.Из?за острой или горячей пищиКогда мы едим что?то по?настоящему острое, из?за раздражающих химических веществ, например капсаицина, кровь приливает к губам, щекам и ушам. Горячая пища же действует на сосуды из?за своей температуры. К счастью, такой эффект быстро проходит.Из?за алкоголя и некоторых лекарствНекоторые препараты, например снижающие давление или холестерин, а также химиотерапия расширяют сосуды. Это одно из их побочных действий.Алкоголь же сначала сильно расширяет сосуды (вплоть до разрыва капилляров), а потом сужает. Поэтому после первого бокала или рюмки щёки могут гореть.Из?за таких «качелей» и токсического действия спирта стенки воспаляются и уже не могут сокращаться как нужно. Поэтому у давно пьющих людей навсегда остаются сизый нос и красные щёки.Из?за менопаузыТело понимает, жарко ему или холодно, благодаря гипоталамусу — отделу мозга, который в том числе отвечает за терморегуляцию. Он реагирует на изменение химических веществ в крови.Эстроген стабилизируют центр терморегуляции. Но после 40–50 лет производство половых гормонов у женщины снижается, а потому наш внутренний термостат начинает сбоить. Из?за этого появляются приливы: женщина чувствует жар, лицо краснеет.Из?за розацеаПериодическое покраснение с чувством жара и покалыванием может быть ранним признаком розацеа. Это хроническое заболевание чаще всего встречается у светлокожих женщин. По мере его развития краснота перестанет уходить, могут появиться ярко?розовые высыпания, напоминающие акне, но без белой головки. Это заболевание нельзя вылечить, но можно контролировать симптомы.Из?за карциноидного синдромаКарциноидный синдром — это симптомы, которые появляются из?за некоторых опухолей. Они называются карциноидами и развиваются из особых клеток в толстом кишечнике, аппендиксе, прямой кишке, лёгких, желудке, поджелудочной и щитовидной железах. Эти опухоли могут выделять разные химические вещества, которые будут вызывать особенные признаки. Самые частые из них:покраснение лица;поражения кожи в виде сосудистых звёздочек, бледных либо пурпурных участков, рубцов;диарея;затруднение дыхания;сбои в работе сердца.Из?за чего не горят щёкиИз?за того, что вас вспоминают либо плетут интриги за вашей спиной. Это действительно цитаты с сайтов, которые выдаются в поиске. Но это несерьёзно. Так же, как прыщик на носу не говорит о том, что кто?то в вас влюбился.Что делать, если горят щёкиЧтобы щёки реже краснели, нужно стараться не перегреваться и уметь быстро восстанавливать душевное равновесие. Например, если вы закипаете, можно попробовать дыхательные упражнения. Перед важным мероприятием можно нанести макияж, который скроет излишний румянец, — базу с зелёным оттенком и камуфлирующий тон. Также не стоит употреблять алкоголь, напитки с кофеином или есть горячую острую пищу.Если жар лица сильно вас беспокоит или, как вам кажется, может быть связан с заболеванием, нужно обратиться к терапевту. Он сориентирует, куда бежать дальше. Кроме лечения основного заболевания, вам могут назначить препараты от красноты, инъекции ботулотоксина и даже операцию, чтобы уменьшить повышенную активность нервной системы.