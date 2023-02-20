Почему горят щёки и что делать, чтобы перестали
Обычно лицо краснеет из?за внезапного усиления кровотока. Например, когда вы злитесь, стыдитесь чего?то или волнуетесь. Румянец на лице может свидетельствовать о хорошем самочувствии (например, у пришедшего с мороза), а может и наоборот. Порой он сигнализирует о физиологических проблемах, а порой – о психологическом дискомфорте. Эти и другие причины необходимо знать. Однако иногда покраснения на лице могут свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем.
Почему горят щёки
Из?за сильных эмоций
Когда мы сталкиваемся с сильным раздражителем, организм мгновенно мобилизуется за счёт гормонов, попадающих в кровь. Они действуют на стенки сосудов и могут расширять либо сужать их. Поэтому в зависимости от ситуации и особенностей характера мы может становиться белыми как полотно или же вспыхивать. Особенно это касается людей с тонкой кожей и близко расположенными сосудами.
Из?за интенсивной нагрузки
Во время занятий спортом сердце начинает работать быстрее, давление поднимается, а сосуды расширяются. Поэтому лицо краснеет и остаётся таким до тех пор, пока сердцебиение не замедлится. Зато сразу видно, кто пришёл в спортзал фотографироваться, а кто — заниматься.
Из?за жары или холода
Когда нам жарко, сосуды расширяются, кровь приливает к коже, чтобы потовые железы активнее удаляли лишнее тепло. Поэтому на жаре мы краснеем.
На холоде щёки горят по другой причине. Кровь оттекает от кожи, чтобы сохранить тепло, но из?за этого лицо, руки и другие открытые части могут обморозиться. Поэтому сосуды в них то расширяются, то сужаются, чтобы жидкость не замерзала.
У 5% людей есть настоящая аллергическая реакция на холод, так что у них кожа не просто краснеет, но и чешется.
Из?за лихорадки
При повышении температуры тела во время болезни сосуды тоже расширяются. Появляется лихорадочный румянец. По этому признаку часто замечают повышение температуры у детей.
Из?за острой или горячей пищи
Когда мы едим что?то по?настоящему острое, из?за раздражающих химических веществ, например капсаицина, кровь приливает к губам, щекам и ушам. Горячая пища же действует на сосуды из?за своей температуры. К счастью, такой эффект быстро проходит.
Из?за алкоголя и некоторых лекарств
Некоторые препараты, например снижающие давление или холестерин, а также химиотерапия расширяют сосуды. Это одно из их побочных действий.
Алкоголь же сначала сильно расширяет сосуды (вплоть до разрыва капилляров), а потом сужает. Поэтому после первого бокала или рюмки щёки могут гореть.
Из?за таких «качелей» и токсического действия спирта стенки воспаляются и уже не могут сокращаться как нужно. Поэтому у давно пьющих людей навсегда остаются сизый нос и красные щёки.
Из?за менопаузы
Тело понимает, жарко ему или холодно, благодаря гипоталамусу — отделу мозга, который в том числе отвечает за терморегуляцию. Он реагирует на изменение химических веществ в крови.
Эстроген стабилизируют центр терморегуляции. Но после 40–50 лет производство половых гормонов у женщины снижается, а потому наш внутренний термостат начинает сбоить. Из?за этого появляются приливы: женщина чувствует жар, лицо краснеет.
Из?за розацеа
Периодическое покраснение с чувством жара и покалыванием может быть ранним признаком розацеа. Это хроническое заболевание чаще всего встречается у светлокожих женщин. По мере его развития краснота перестанет уходить, могут появиться ярко?розовые высыпания, напоминающие акне, но без белой головки. Это заболевание нельзя вылечить, но можно контролировать симптомы.
Из?за карциноидного синдрома
Карциноидный синдром — это симптомы, которые появляются из?за некоторых опухолей. Они называются карциноидами и развиваются из особых клеток в толстом кишечнике, аппендиксе, прямой кишке, лёгких, желудке, поджелудочной и щитовидной железах. Эти опухоли могут выделять разные химические вещества, которые будут вызывать особенные признаки. Самые частые из них:
покраснение лица;
поражения кожи в виде сосудистых звёздочек, бледных либо пурпурных участков, рубцов;
диарея;
затруднение дыхания;
сбои в работе сердца.
Из?за чего не горят щёки
Из?за того, что вас вспоминают либо плетут интриги за вашей спиной. Это действительно цитаты с сайтов, которые выдаются в поиске. Но это несерьёзно. Так же, как прыщик на носу не говорит о том, что кто?то в вас влюбился.
Что делать, если горят щёки
Чтобы щёки реже краснели, нужно стараться не перегреваться и уметь быстро восстанавливать душевное равновесие. Например, если вы закипаете, можно попробовать дыхательные упражнения. Перед важным мероприятием можно нанести макияж, который скроет излишний румянец, — базу с зелёным оттенком и камуфлирующий тон. Также не стоит употреблять алкоголь, напитки с кофеином или есть горячую острую пищу.
Если жар лица сильно вас беспокоит или, как вам кажется, может быть связан с заболеванием, нужно обратиться к терапевту. Он сориентирует, куда бежать дальше. Кроме лечения основного заболевания, вам могут назначить препараты от красноты, инъекции ботулотоксина и даже операцию, чтобы уменьшить повышенную активность нервной системы.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий