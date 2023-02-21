Бронхи и легкие: лучшие народные рецепты очищения
Мы подобрали для вас лучшие народные рецепты, которые позволят вам очистить бронхи и легкие.
Очищение легких и бронхов – уникальные рецепты
Очищение легких молоком и овсом:
необходимо стакан цельных зерен овса залить 500 мл молока, поставить на медленный огонь и выпаривать молоко до тех пор, пока смесь не упариться вдвое.
После чего следует снять состав с огня, остудить и протереть через сито с получением сладковатой массы.
Принимать целебный состав следует 2 раза в день, утром и вечером, за полчаса до еды в течение одной недели.
Очищение легких отваром сосновых шишек:
необходимо весной собрать килограмм молодых сосновых шишек залить их в кастрюле холодной водой, довести до кипения и варить в течение 6-8 часов на среднем огне, помешивая и снимая пленку.
У нас должен получиться состав, похожий на обычное варенье, после чего необходимо его процедить, добавить сахар и варить в течение часа. Принимать целебный состав следует по две чайные ложки за двадцать минут до еды.
Очищение легких чесноком и луком:
необходимо измельчить крупную головку лука и чеснок, засыпать сахаром и дать настояться приблизительно два часа до образования сиропа.
Целебный сироп следует пить по одной столовой ложке два-три раза в день после еды.
Фитонциды, содержащиеся в чесноке и луке, убивают болезнетворные микробы, а эфирные масла оказывают очищающее и исцеляющее воздействие.
Очищение легких эфирными маслами:
ингаляции из эфирных масел (эвкалипта, хвойных деревьев) благотворно влияют на бронхо-легочную систему нашего организма.
Провести процедуру очень просто: кипятим кастрюлю воды, добавляем в нее одну чайную ложку эфирного масла, накрываем голову полотенцем и дышим над кастрюлей в течение пяти минут.
Кроме того, можно принимать теплые ванны с добавлением эфирных масел. После процедур сразу же ложимся в теплую постель и засыпаем. Целебное воздействие эфирных масел не ограничится бронхами и легкими.
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