Чем опасны для психики приложения для знакомств

Приложения для знакомств оказались небезопасными для пользователей. Особенно, для их психического здоровья. Нездоровую во всех смыслах тенденцию выявили учёные из Мельбурнского университета.

Издание Газета.ру рассказало о подробностях исследования австралийских экспертов, ссылаясь на публикацию в The Journal of Eating Disorders. Главной опасностью тех, кто слишком часто «зависает» в Сети в поисках достойного партнера, являются расстройства пищевого поведения (РПП). Такие как переедание, склонность к определенным пищевым ритуалам, булимия или обратное явление — анорексия.

Около семи сотен добровольцев приняли участие в эксперименте. Часть из них пользовалась приложениями для знакомств, другие были членами контрольной группы для сравнения результатов.

Оценивалась и частота посещения соответствующих ресурсов, и возникающие отклонения в пищевом поведении. Риски возникновения психологических расстройств типа РПП оказались значительно выше в группе пользователей названных приложений.

Особенно сильными были патологии у тех, кто пытался с помощью приложения повысить самооценку. Ученые делают вывод: скорее всего, такая зависимость существует, поскольку пользователи слишком сосредоточены на своей внешности. Эти комплексы мешают знакомиться, вгоняют в депрессию и как последствие — возникают те самые пищевые нарушения.
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Добавил mamasha в категорию Психиатрия

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