Жжение в ногах может предупреждать о проблеме со здоровьем

Если ощущение жжения, возникнув, не проходит со временем или даже усиливается, важно поговорить с врачом.Ощущение жжения в ногах может быть вызвано усталостью или кожными инфекциями, но чаще всего оно возникает из-за повреждения нервов, также известного как периферическая невропатия. Об этом в беседе с «МедикФорум» напомнила врач-терапевт Светлана Никитина. По словам терапевта, периферическая невропатия означает повреждение нервных волокон – в ее случае меняется восприимчивость к боли и поступление болевых сигналов в мозг. Нервная система из-за возникшего нарушения начинает работать таким образом, что болевой сигнал формируется без источника, то есть, без травмы.«Этот необычный симптом может предупреждать о проблеме со здоровьем, которую нельзя игнорировать. Если ощущение жжения сохраняется или со временем только усиливается, важно обратиться к врачу, определить причину», - посоветовала эксперт.По словам Никитиной, повреждать нервы в ногах и вызывать невропатию может чрезмерное и длительное употребление алкоголя. Употребление спиртного ухудшает усвоение питательных веществ, что способствует их дефицитам в организме, и это истощает его, негативно сказывается на иммунной системе. Нервная система, не получая в нужном объеме витамины и микроэлементы, тоже начинает работать с перебоями.Кроме того, неврологические отклонения, из-за которых возникает жжение в ногах, могут быть связаны с наличием диабета.«Высокий уровень сахара в крови может вызвать диабетическую невропатию – состояние, при котором повреждаются нервы, посылающие сигналы к рукам и ногам. Обычно она начинается с дискомфорта и частичной потери чувствительности (онемения) в конечностях», - рассказала терапевт.Еще одна возможная причина жжения в ногах – дефицит витамина B12. Он является одним из важнейших веществ, поддерживающих здоровые функции нервной системы, разные негативные неврологические симптомы возникают как предупреждение организма о его нехватке.Другими проблемами со здоровьем, вызывающими жжение в ногах, являются:Хроническая болезнь почекНейропатия мелких волоконНизкий уровень гормонов щитовидной железыБолезнь ЛаймаВаскулитСиндром Гийена-БарреВИЧ/СПИД.