Диетологи назвали несколько способов отказа от сахара без стресса

Потребление сахара на планете растет катастрофическими темпами. Что вызывает такие последствия как диабет, ожирение, заболевания сосудов и ряд других негативных последствий. Отказ от сладкого обычно непрост. Как преодолеть эту зависимость проще, рассказали диетологи.Известно, что особенно опасны сахара, что добавляются в продукты, такие как шоколад, газировка всех мастей, мороженое, сосиски, колбасы и пр. Зависимость возникает быстро, а избавиться от нее непросто. Диетологи в публикации для издания Eat This, Not That рассказали, как это сделать менее болезненно.Первый доступный способ отказа от вредностей — это замена тех самых свободных (добавленных) сахаров на натуральные. Это фрукты и овощи. А в напитки вместо подслащения есть смысл добавлять корицу, она придаст кофе или чаю особый пикантный вкус, в ней есть и нотки сладости. Зато это безусловно гораздо полезнее для здоровья.А вот газировка, промышленные соки, энергетики полны опасных консервантов и содержат поистине убойные дозы сахара. Это давно доказано, об этом диетологи всего мира предупреждают неустанно. Но люди беспечно продолжают поглощать эти «тоники», хотя эффект от них как раз обратный, ослабляющий. Несложно самим сварить морс из свежих или замороженных продуктов. Они не содержат вредных компонентов, а сахара обычно кладется минимум.Наконец, следует быть крайне осторожными с калорийными и тоже изрядно сдобренными глюкозой кондитерскими изделиями. Их стоит свести к минимуму, заменив более полезными продуктами.