Неприятные ощущения в ногах могут говорить о венозной недостаточности
Венозная недостаточность характеризуется дисфункцией стенок и клапанов вен нижних конечностей – в результате такого нарушения кровь не может эффективно транспортироваться от ног к сердцу. Это состояние заставляет кровь «застаиваться» в венах ног, сообщил врач-хирург Евгений Ширяев.
По словам врача, существуют разные факторы, которые способствуют венозной недостаточности, – основным и наиболее распространенным является тромбоз глубоких вен и вторичное варикозное расширение вен. В случае тромбоза глубоких вен сгустки препятствуют беспрепятственному течению крови, и она, скапливаясь за сгустком, постепенно повреждает стенки вен.
Также Ширяев назвал другие факторы, которые способствуют венозной недостаточности: ожирение, беременность, курение, мышечная слабость или травма ноги, набухание поверхностных вен (флебит), сидячий образ жизни, наследственность (семейный анамнез венозной недостаточности). Врач констатировал, что венозная недостаточность чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
Говоря о симптомах, хирург назвал те неприятные ощущения в ногах, которы могут говорить о венозной недостаточности
Отек в стопах или лодыжках.
Боль в стопах, усиливающаяся при стоянии и облегчающаяся при поднятии стопы
Частые судороги в ногах.
Ощущение тяжести или пульсации в нижних конечностях.
Зуд в стопах.
Слабость в нижних конечностях.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий