Не просто плохое настроение. Ученые выявили неожиданные причины депрессии

Депрессию многие десятилетия связывали с нехваткой серотонина в мозге. Поэтому и лечение заключалось в приеме соответствующих препаратов. Однако оно не отличалось эффективностью. Теперь стало ясно, что болезнь гораздо более сложная.Об истинных причинах распространенного и достаточно тяжелого недуга подробно рассказал материал РИА Новости. Обобщим основные положения статьи.Недостаток серотонина долго считался основной причиной депрессивных состояний. А этот гормон, как известно, отвечает за позитивное настроение. Лечили эти патологии флуоксетином, сертралином, циталопрамом и аналогичными лекарствами.К концу прошлого века стало окончательно ясно, что подобные схемы не работают. Даже наоборот, в ряде случаев наблюдалось ухудшение состояния пациентов. Появлялась агрессивность, склонности к суициду. А недавно появились и первые научные публикации, доказывавшие вред применения таких препаратов. Поскольку они вызывают компенсаторную реакцию организма со снижением серотонина.Британские ученые из Университетского колледжа, проштудировав около 400 научных работ коллег, пришли к определенным выводам. Болезнь действительно сложная, и ее причин несколько. У разных людей могут превалировать одна-две или более, всё очень индивидуально.Эти пять основных причин: химический дисбаланс (не только с серотонином, но и рядом других соединений), генетика, нарушение нейронных связей, стресс, хроническое воспаление. Важно понимать, что это комплексное заболевание, и подход к лечению должен быть соответствующим после тщательного обследования и выявления основных источников болезни.