Не выгорание, а дисплейный синдром: почему нет сил работать и что с этим делать

Из-за постоянной работы за компьютером страдают не только глаза, позвоночник и сосуды. Вы также можете ощущать постоянную усталость и полное нежелание что-либо делать. Разбираемся с экспертом, как можно помочь себе.Дисплейный синдром — это заболевание ХХI века. Он может развиваться у тех людей, которые длительное время непрерывно работают с мониторами компьютера на близком расстоянии в статическом положении — то есть сидят, практически не меняя позы, говорит врач Сергей Хомяков.- Человек, который постоянно работает в офисе, живет в мегаполисе, — это самый частый пострадавший от дисплейного синдрома. Раньше люди не проводили так много времени за мониторами, соответственно, у них не было такой длительной статической зрительной нагрузки, — говорит офтальмолог.Основные симптомы дисплейного синдрома:повышенная утомляемость, снижение работоспособности,зрительное утомление,затруднение фокусировки и быстрого перевода фокуса с близкого на далекое расстояние,затуманивание предметов,ощущение инородного тела в глазах,покраснение глаз,головная боль,боль в спине, шее, в верхнем плечевом поясе.Симптомы могут сочетаться друг с другом.Как избавиться от дисплейного синдромаСамый простой и надежный способ — это перестать каждый день смотреть в монитор. Но все мы понимаем, что в силу рабочих обязанностей и занятости для большинства людей это невозможно.Чтобы облегчить состояние, офтальмолог предлагает следовать простым правилам.- Надо соблюдать правила зрительной работы — 20/20/20 — 20 минут работа, затем минимум 20-секундный отдых, во время которого надо смотреть на расстояние 20 футов и далее — в метрической системе это 6 метров. Необходимо переводить взор с далекого на близкое расстояние, при этом обязательно надо встать, делать легкую разминку, офисную гимнастику, пройтись, — говорит Сергей Хомяков.Если вы носите очки или линзы, их следует обязательно использовать в том режиме, который рекомендовал офтальмолог.Следует также обратить внимание на эргономику рабочего места — выбрать правильный стул, отрегулировать его по высоте, выставить освещение на рабочем месте. Не забывайте проветривать офис — чем меньше кислорода в помещении, тем хуже вы себя будете чувствовать.Правильный монитор — это тоже важноПо словам офтальмолога, следует выбирать экран с наилучшими показателями разрешения и частоты мерцания.- Сегодня это 4к и выше, частота 100 Гц и более. Не забывайте и про специальные очки для работы за компьютером — они помогут глазам не так сильно уставать. Старайтесь работать недалеко от окна, чтобы вокруг было естественное освещение, — говорит Сергей Хомяков.Важно: если вы понимаете, что глаза постоянно слезятся, они красные и болят, а гимнастика и отдых не помогают, то обратитесь к офтальмологу. Так вы можете сохранить себе зрение и уберечь себя от опасных осложнений.