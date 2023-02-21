Простое упражнение помогает восстанавливаться уставшим глазам

Чем меньше отдыха получают глаза, тем выше степень их напряжения.Продолжительное время за рулем, недостаток качественного сна, долгие часы чтения с экранов гаджетов – все это способствует усталости и перенапряжению глаз. Офтальмолог Ирина Меликян рассказала порталу «МедиФорум», какие симптомы могут говорить о чрезмерном напряжении глаз.Зудящие глаза.Сухие глаза.Затуманенное зрение.Головная боль.Боли в шее, плечах, спине.Повышенная чувствительность к свету, так называемая светобоязнь.Трудности с концентрацией.Ощущение, что глаза невозможно держать открытыми.Такие симптомы, по словам Меликян, могут возникать у тех, что часами смотрит телевизор или сидит за компьютером, а также проводит много времени за играми или смотря на экран телефона.Что делать, чтобы помочь своим глазам? Офтальмолог посоветовала употреблять в пищу продукты, богатые лютеином и зеаксантином, – яичные желтки, капусту, брокколи, шпинат и другие овощи. Также эксперт посоветовала выполнять простое упражнение, помогающее восстанавливаться уставшим глазам.«Делайте частые перерывы, если вы работаете за компьютером. Приучите себя к правилу 20-20-20: вы отводите взгляд от экрана каждые 20 минут и смотрите на что-то в 20 метрах в течение 20 секунд».