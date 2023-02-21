Врач Жито назвал 5 признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме

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Одна из самых распространенных причин внезапной смерти — тромбоз. Кровяной сгусток может оторваться в любую минуту, исход будет крайне трагичным. Как заподозрить у себя тромб? Объясняет эндокринолог Алексей Жито.Тромбы — это кровяные сгустки, которые образуются в нашем организме регулярно. Их миссия довольно благородная: защитить нас от потери крови. Если бы их не было совсем, то даже незначительный порез мог бы стать смертельным, говорит эндокринолог Алексей Жито.— Но даже у благородных дел может быть обратная сторона. Когда образование кровяных сгустков становится патологическим процессом, то мы уже имеем дело с тромбозом, — говорит Алексей Жито.Тромбоз возникает, когда сочетаются 3 фактора:нарушение кровотока,изменение вязкости крови,повреждение эндотелия — внутренней оболочки сосудов.Почему могут образовываться тромбыУ тромбоза есть свои факторы риска, говорит эндокринолог. Основные:генетическая предрасположенность,атеросклероз,варикоз,хирургические вмешательства,малоподвижный образ жизни.Каждый орган нашего тела нуждается в кислороде. Тромбы (сгустки), плавающие в крови, могут вызвать серьезное голодание органа — ишемию. В этом случае клетки погибают, и орган начинает плохо работать.— Особенно опасно, когда тромб закупоривает крупные сосуды легких, сердца и мозга. Это состояние, называемое тромбоэмболией, может привести к аритмии, воспалению и даже смерти, — говорит врач.Как понять, что тромб закупорил сосудВы можете самостоятельно заподозрить образование тромба, говорит Алексей Жито. Если кровяной сгусток закупорит важный сосуд, то в большинстве случаев человек это почувствует.Итак, симптомы закупорки следующие:кожа на ноге холодеет, это может быть только небольшой участок,в какой-то части ноги появились резкие боли, но визуально все выглядит хорошо,вена на ноге краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое,в груди появились тяжесть и резкая боль,вам стало трудно дышать, хотя одышкой вы ранее не страдали.— Выявить «плохие» тромбы поможет визит к врачу и такие обследования, как УЗИ сосудов, а последствия могут быть заметны на ЭКГ. В некоторых случаях врач может назначить другие обследования, — говорит доктор Жито.Про профилактику тромбозаСамое важное — это уделять внимание питанию и избегать малоподвижного образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, больше ходите и занимайтесь спортом.Диету нужно составить таким образом, чтобы нормализовать баланс липидов и углеводов, отрегулировать количество соли и ввести в ежедневный рацион биофлавоноиды, которые улучшают обмен веществ, укрепляют и восстанавливают стенки сосудов.Упор нужно делать на следующие продукты:растительное масло,овощи (кроме картофеля и сахарной свеклы),свежее молоко сниженной жирности,хлеб с отрубями,нежирное мясо,орехи,горький шоколад,жирная морская рыба (или рыбий жир).А вот от копченой колбасы, чипсов, фастфуда, алкоголя, вяленой и соленой рыбы, молочного шоколада стоит отказаться. Кстати, эти рекомендации помогут снизить риски появления не только тромбоза, но и других опасных патологий, заключил врач.