Врач Жито назвал 5 признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме
Тромбы — это кровяные сгустки, которые образуются в нашем организме регулярно. Их миссия довольно благородная: защитить нас от потери крови. Если бы их не было совсем, то даже незначительный порез мог бы стать смертельным, говорит эндокринолог Алексей Жито.
— Но даже у благородных дел может быть обратная сторона. Когда образование кровяных сгустков становится патологическим процессом, то мы уже имеем дело с тромбозом, — говорит Алексей Жито.
Тромбоз возникает, когда сочетаются 3 фактора:
нарушение кровотока,
изменение вязкости крови,
повреждение эндотелия — внутренней оболочки сосудов.
Почему могут образовываться тромбы
У тромбоза есть свои факторы риска, говорит эндокринолог. Основные:
генетическая предрасположенность,
атеросклероз,
варикоз,
хирургические вмешательства,
малоподвижный образ жизни.
Каждый орган нашего тела нуждается в кислороде. Тромбы (сгустки), плавающие в крови, могут вызвать серьезное голодание органа — ишемию. В этом случае клетки погибают, и орган начинает плохо работать.
— Особенно опасно, когда тромб закупоривает крупные сосуды легких, сердца и мозга. Это состояние, называемое тромбоэмболией, может привести к аритмии, воспалению и даже смерти, — говорит врач.
Как понять, что тромб закупорил сосуд
Вы можете самостоятельно заподозрить образование тромба, говорит Алексей Жито. Если кровяной сгусток закупорит важный сосуд, то в большинстве случаев человек это почувствует.
Итак, симптомы закупорки следующие:
кожа на ноге холодеет, это может быть только небольшой участок,
в какой-то части ноги появились резкие боли, но визуально все выглядит хорошо,
вена на ноге краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое,
в груди появились тяжесть и резкая боль,
вам стало трудно дышать, хотя одышкой вы ранее не страдали.
— Выявить «плохие» тромбы поможет визит к врачу и такие обследования, как УЗИ сосудов, а последствия могут быть заметны на ЭКГ. В некоторых случаях врач может назначить другие обследования, — говорит доктор Жито.
Про профилактику тромбоза
Самое важное — это уделять внимание питанию и избегать малоподвижного образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, больше ходите и занимайтесь спортом.
Диету нужно составить таким образом, чтобы нормализовать баланс липидов и углеводов, отрегулировать количество соли и ввести в ежедневный рацион биофлавоноиды, которые улучшают обмен веществ, укрепляют и восстанавливают стенки сосудов.
Упор нужно делать на следующие продукты:
растительное масло,
овощи (кроме картофеля и сахарной свеклы),
свежее молоко сниженной жирности,
хлеб с отрубями,
нежирное мясо,
орехи,
горький шоколад,
жирная морская рыба (или рыбий жир).
А вот от копченой колбасы, чипсов, фастфуда, алкоголя, вяленой и соленой рыбы, молочного шоколада стоит отказаться. Кстати, эти рекомендации помогут снизить риски появления не только тромбоза, но и других опасных патологий, заключил врач.
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