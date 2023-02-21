Врач Жито назвал 5 признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме

Одна из самых распространенных причин внезапной смерти — тромбоз. Кровяной сгусток может оторваться в любую минуту, исход будет крайне трагичным. Как заподозрить у себя тромб? Объясняет эндокринолог Алексей Жито.

Тромбы — это кровяные сгустки, которые образуются в нашем организме регулярно. Их миссия довольно благородная: защитить нас от потери крови. Если бы их не было совсем, то даже незначительный порез мог бы стать смертельным, говорит эндокринолог Алексей Жито.

— Но даже у благородных дел может быть обратная сторона. Когда образование кровяных сгустков становится патологическим процессом, то мы уже имеем дело с тромбозом, — говорит Алексей Жито.

Тромбоз возникает, когда сочетаются 3 фактора:

нарушение кровотока,

изменение вязкости крови,

повреждение эндотелия — внутренней оболочки сосудов.

Почему могут образовываться тромбы

У тромбоза есть свои факторы риска, говорит эндокринолог. Основные:

генетическая предрасположенность,

атеросклероз,

варикоз,

хирургические вмешательства,

малоподвижный образ жизни.

Каждый орган нашего тела нуждается в кислороде. Тромбы (сгустки), плавающие в крови, могут вызвать серьезное голодание органа — ишемию. В этом случае клетки погибают, и орган начинает плохо работать.

— Особенно опасно, когда тромб закупоривает крупные сосуды легких, сердца и мозга. Это состояние, называемое тромбоэмболией, может привести к аритмии, воспалению и даже смерти, — говорит врач.
Как понять, что тромб закупорил сосуд

Вы можете самостоятельно заподозрить образование тромба, говорит Алексей Жито. Если кровяной сгусток закупорит важный сосуд, то в большинстве случаев человек это почувствует.

Итак, симптомы закупорки следующие:

кожа на ноге холодеет, это может быть только небольшой участок,

в какой-то части ноги появились резкие боли, но визуально все выглядит хорошо,

вена на ноге краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое,

в груди появились тяжесть и резкая боль,

вам стало трудно дышать, хотя одышкой вы ранее не страдали.

— Выявить «плохие» тромбы поможет визит к врачу и такие обследования, как УЗИ сосудов, а последствия могут быть заметны на ЭКГ. В некоторых случаях врач может назначить другие обследования, — говорит доктор Жито.
Про профилактику тромбоза

Самое важное — это уделять внимание питанию и избегать малоподвижного образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, больше ходите и занимайтесь спортом.

Диету нужно составить таким образом, чтобы нормализовать баланс липидов и углеводов, отрегулировать количество соли и ввести в ежедневный рацион биофлавоноиды, которые улучшают обмен веществ, укрепляют и восстанавливают стенки сосудов.

Упор нужно делать на следующие продукты:

растительное масло,

овощи (кроме картофеля и сахарной свеклы),

свежее молоко сниженной жирности,

хлеб с отрубями,

нежирное мясо,

орехи,

горький шоколад,

жирная морская рыба (или рыбий жир).

А вот от копченой колбасы, чипсов, фастфуда, алкоголя, вяленой и соленой рыбы, молочного шоколада стоит отказаться. Кстати, эти рекомендации помогут снизить риски появления не только тромбоза, но и других опасных патологий, заключил врач.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://doctorpiter.ru - Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь