4 добавки для предотвращения опасного дефицита - нутрициолог Строков

Некоторым людям может быть трудно получить все необходимые им питательные вещества с помощью полностью растительной диеты.Веганская диета – это отказ от любых продуктов животного происхождения, включая мясо, рыбу, сыр и молоко. Есть известные преимущества этой диеты, такие как потеря веса и снижение риска сердечных заболеваний и диабета. Однако это может привести к дефициту определенных витаминов и минералов в зависимости от продуктов, которые вы едите вместо них.Нутриуиолог поделилась четырьмя наиболее важными добавками, которые следует учитывать, если вы придерживаетесь растительного образа жизни.Витамин В12«Витамин B12 создает ДНК», — сказали они. «Это означает, что он необходим для поддержания здоровья клеток крови, нервов, мозга, кожи и ногтей. Витамин B12 также предотвращает анемию, врожденные дефекты, проблемы со зрением, остеопороз и симптомы депрессии. К сожалению, веганам сложно получать его в достаточном количестве из своего рациона, поскольку он в основном содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, яйца и йогурт», - говорит врач-нутрициолог Игорь СтроковНедостаточный уровень витамина B12 может привести к анемии, усталости, слабости и запорам. Взрослые должны получать 1,5 мкг витамина B12 каждый день. Или вы можете включить в свой рацион больше продуктов с высоким содержанием витамина B12, таких как бобовые, листовая зелень, пищевые дрожжи и семена подсолнечника.Витамин D3Витамин D3 работает в сочетании с кальцием, чтобы наши кости, зубы и мышцы были крепкими.Хотя мы получаем большую часть нашего витамина D3, впитывая солнце, проводя время в помещении и регулярно нанося солнцезащитный крем, мы полагаемся на такие продукты, как рыба и яичные желтки, которые помогают нам удовлетворить нашу суточную дозу этого важного питательного вещества."Людям рекомендуется потреблять 10 мкг витамина D3 каждый день, что возможно с добавками или такими продуктами, как дикие грибы и обогащенное соевое молоко, апельсиновый сок, хлопья или овсянка".ЖелезоДефицит железа может привести к анемии, то есть отсутствию здоровых эритроцитов, распределяющих кислород по всему телу."Веганские источники железа состоят из вареного шпината, тыквенных семечек, тофу, бобов, сухофруктов, орехов и обогащенных сухих завтраков".КальцийКальций, обычно содержащийся в молочных продуктах, необходим для построения и поддержания крепких костей, правильного функционирования мышц и высвобождения гормонов. Без достаточного количества кальция наши кости могут ослабнуть, делая нас склонными к остеопорозу и переломам."Есть также множество веганских, богатых кальцием продуктов, которые вы можете включить в свой рацион, таких как соевые бобы, тофу, темпе, бобы, нут, морские водоросли, апельсины и ежевика".