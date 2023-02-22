Как избавиться от вздутия живота за несколько минут

Проблемы с перевариванием пищи, когда живот раздувает как воздушный шарик, и в любой момент газы могут о себе заявить самым неподобающим образом, заставляет многих людей тратить большие средства на избавление от метеоризма. Вздутие вызывается скоплением газов в животе, от которых организму очень сложно избавляться. Есть несколько простых домашних средств, которые помогут быстро устранить неприятное состояние.Обычно метеоризм развивается из-за плохого пищеварения, когда происходит чрезмерная выработка газов в пищеварительном тракте. Недостаточно переваренные органические частицы пищи, способствуют повышенному газообразованию. В некоторых случаях, скопление газов приводит к растяжениям в брюшной полости и сильным болям.Метеоризм: причины газообразования и способы избавленияКроме плохого усвоения пищи, к вздутиям приводят:глотание воздуха – при сосании леденцов, жевании резинки, употреблении газированных напитков, использовании трубочки при питье, нервное глотание;употребление плохо перевариваемой пищи – жирных, тяжелых или нездоровых продуктов;заболевания желудочно-кишечного тракта – непереносимость некоторых продуктов, панкреатит, раздраженный кишечник, рефлюкс и так далее;гормональные изменения – во время беременности, перед менструальным циклом, при климаксе.Профилактические мероприятияЧтобы не допустить повышенного газообразования, следует избегать продуктов, которые его провоцируют, к ним относится капуста любых сортов, блюда их бобовых. В случае, если есть подозрения на непереносимость глютена или лактозы, то следует исключить молочные продукты. Часто некоторые готовые блюда с использованием сахарозаменителей, также приводят к метеоризму. Занятия гимнастическими упражнениями и просто физическая активность, помогут улучшить пищеварение и избавить от неудобной проблемы.Народные средстваГидрокарбонат натрия (пищевая сода)Это чудо средство найдется в кухонном шкафчике у любой хозяйки. Оно прекрасно помогает во многих ситуациях, в том числе, с его помощью можно быстро избавиться от вздутия живота. Раствор чайной соды в воде быстро вступает в реакцию с желудочной кислотой, моментально вызывая отрыжку и уменьшение газа в области живота. Но, к этому средству следует прибегать в крайних случаях, так как сода вызывает повышенное образование кислоты и провоцирует развитие заболеваний желудка. В стакан воды высыпьте 1 чайную ложку соды и можно добавить сок половины лимона. Это быстро спровоцирует отрыжку и выведет газы.Столовая горчицаЭто не только вкусная приправа, но и прекрасное средство для улучшения пищеварения, недаром ее подают к любым тяжелым или жирным блюдам. Кроме этого, горчица обладает антибактериальными свойствами и снимает спазмы, что быстро избавляет от скоплений кишечных газов. Регулярное добавление горчицы к своему рациону, поможет уменьшить газообразование и помочь перевариванию пищи. Чтобы быстро снять симптомы, съешьте чайную ложку горчичной приправы или растворите ее в стакане теплой воды. Чтобы смягчить вкус, добавьте ложку меда или запейте чаем.Яблочный уксусВ нем содержатся пробиотики, которые помогут быстро запустить процессы пищеварения, усвоить не переваренные частицы пищи, уничтожат брожение и уменьшат метеоризм. Достаточно чайной ложки на стакан воды, чтобы почувствовать облегчение дискомфортного состояния.Чай с мятойЭто универсальное средство от множества проблем. Обладает отличными успокаивающими свойствами, эффективно помогает от газообразования и вздутия живота. Содержащееся в мяте ментоловое масло уменьшит спазмы в пищеварительном тракте и облегчит проходимость газов по кишечнику, что поможет устранить боли и не допустить растяжение брюшной полости. Заварите мятный чай или добавьте в заварку листочки мяты. Дайте настояться 5-10 минут. Он успокаивает, помогает уснуть, улучшает пищеварение и не допускает вздутия живота.Укроп аптечный (фенхель обыкновенный)В древности семена укропа жевали, чтобы освежить дыхание, но также они помогают запустить процессы пищеварения. Семена этого растения богаты эфирными маслами, которые улучшают выработку желчи и продвигают не переваренную пищу по кишечнику, не допуская ее накапливания. Чай из семян фенхеля можно пить каждый день, если вздутия бывают часто. Для этого, 2 ст. л. семян следует залить стаканом горячей воды и оставить для настаивания на 5 минут. Если нет возможности заварить чай, то можно просто пожевать немного семян.Чай с имбиремЭто средство с древних времен известно в восточной медицине. Имбирь усиливает отделение слюны, увеличивает желчеотделение, уменьшает газообразование и снижает спазмы. Его можно пить ежедневно, заменяя имбирным напитком кофе или сладкие лимонады. Для приготовления, залейте стаканом кипящей воды несколько долек корня имбиря, проварите несколько минут на небольшом огне и дайте настояться. Процедите и пейте утром и вечером.Уголь активированныйЭто прекрасный сорбент, который поглощает токсины и кишечные газы, быстро и безопасно избавляет от метеоризма. Его принимают в процессе лечения или для профилактики, когда вы подозреваете, что блюда могут вызвать повышенное образование газа. В таких случаях, лучше принять его до еды, чтобы уголь не поглощал все полезные вещества из продуктов.Отвар чеснокаДобавление чеснока в горячие блюда или чесночный отвар, поможет улучшить переваривание пищи в желудке. Для приготовления отвара, в кастрюльку со стаканом воды добавьте 3-4 зубца свежего чеснока, 5-6 горошин черного перца. Прокипятите отвар на медленном огне в течение 3-5 минут. Остудите и употребляйте 3-4 раза в день.Гимнастические упражнения1. И. П. – лежа на спине. Делая медленный глубокий вдох, прижмите колено левой ноги к груди и делайте выдох. Прижимайте колено ладонями, чтобы бедро хорошо прилегало к области живота. Еще раз выполните вдох и, выдыхая, приподнимите голову, стараясь прикоснуться подбородком верхушки колена. Зафиксируйтесь в этой позе, насколько можете, делая глубокие вдохи и выдохи. Затем выполните то же для правой, затем сгибайте одновременно обе ноги.2. И. П. – стоя на четвереньках. Прижмите кисти рук к полу, и выпрямляйте ноги, поднимая ягодицы вверх. Потяните грудь к бедрам и задержитесь на минуту.Некоторые рекомендации:чай с мятой не рекомендуется пить при рефлюксе или кислой отрыжке, это ухудшит самочувствие;можно добавить листочки свежей мяты в любые напитки – холодные и горячие, это улучшит пищеварение;кроме мяты, также хорошо может помочь чай с ромашкой;перед употреблением яблочного уксуса, следует проконсультироваться с врачом, так как он противопоказан при некоторых заболеваниях или приеме лекарств;семена укропа разрешается заменять тмином.Чтобы улучшить вкус напитков, можно добавлять в них немного меда.