Врачи назвали наиболее вредные для здоровья позы тела

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Сутулая поза при сидении за столом является одной из наиболее вредных – она способствует микротравмам сосудов, нервных окончаний.Российские медики, кинезиотерапевт Сергей Бубновский и невролог Виктор Косс, перечислили в интервью опасные своими последствиями позы тела. Говоря о вреде сутулости во время сидения, специалисты предупредили: в такой позе повышается нагрузка, испытываемая межпозвонковыми суставами, а также усиливается грудной кифоз, могут травмироваться сосуды и нервные окончания. Признаками этого становятся головные боли, болевые ощущения в шее, грудном отделе.«Плечи ровно, шея прямо, поясница – полностью опирается на спинку стула. Расстояние до экрана должно быть 50–75 сантиметров. Ноги стоят ровно, поду углом не 90, а 100 градусов, то есть чуть задвинуты по стол. Бедра параллельно полу», – в такой позе врачи рекомендуют сидеть за столом.Также к числу наиболее вредных для здоровья поз тела врачи относят положение постоянно склоненной головы у человека, смотрящего в смартфон. В этом случае происходят изменения физиологических изгибов в шейном отделе позвоночника, и повышается нагрузка на все структуры шеи, что чревато сдавливанием мышцы сосудов и нервов, появлением болей (в том числе головных).Еще одна нежелательная и вредная поза тела – нога на ногу в положении сидя. Привычка сидеть в такой позе повышает риск перекоса таза и патологических изменений в изгибе позвоночника, сдавливания нервов и сильных болей в спине, варикоза. Особенно опасно сидеть, скрестив ноги, когда в них уже ощущается онемение – в этом случае нужно обязательно вставать и разминаться.Вредным врачи считают и положение тела на животе во время сна. Если человек любит спать в такой позе, он может пострадать от проблем с шейным отделом позвоночника и поясницей – прежде всего, от болей в них.Кроме того, медики советуют не носить сумки только на одном плече«Ношение сумки на одном плече у ребенка приводит к сколиозу, у взрослых – визуальное «опущение» одного плеча», - предупредили эксперты.Они подчеркнули, что на неудобную и неправильную позу тело обычно реагирует болевым синдромом, но болеть та же спина может не только из-за этого. Например, болями в спине могут проявляться болезни сердца, желудка или почек, других органов. Поэтому когда такие боли начинают беспокоить, нужно обращаться к врачу и выяснять причину, не «глуша» их таблетками. Рекомендации врачей приводит «Комсомольской правды».