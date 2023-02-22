11 причин поднимать ноги вверх каждый день

Если вы по каким-либо причинам не можете посещать спортзал или просто не любите интенсивные физнагрузки, то укрепить здоровье можно простым способом. Есть одно эффективное упражнение, которое займет не больше 15 минут вашего времени. Если заниматься регулярно, то в скором времени вы заметите положительные изменения.Упражнение очень простое – достаточно лечь на спину, поднять ноги и держать их в вертикальном положении, опираясь на стену 15 минут. Ягодицы и пятки следует плотнее прижать к стене, а для большего удобства под поясницу можно положить небольшую подушку. Такая зарядка гармонизирует основные функции организма.12 оздоровительных эффектов от простого упражненияВыполняя это упражнение постоянно, вам удастся:1. Нормализовать венозный отток крови. Это особенно полезно тем, кто много времени проводит на ногах и кто страдает венозным расширением вен, ведь в тканях в этом случае скапливается много жидкости, а венозная система перегружается. Если ноги будут подняты вверх, то отток венозной крови улучшится.Стоит учесть, что если на ногах отсутствуют выраженные расширенные вены либо венозная сеточка, это не означает, что с венами нет проблем. Оценить состояние вен визуально сложно, поскольку главное значение имеет состояние глубоких вен. Можно провести эксперимент в домашних условиях – взвешиваться каждое утро и каждый вечер, если разница в показателях будет пару килограмм, значит, у вас есть отеки и решить эту проблему можно с помощью зарядки, а не изнуряющих диет либо мочегонных средств.2. Расслабить мышцы и повысить уровень энергии. За счет поднятых ног происходит подтяжка бедренных, поясничных, тазовых сухожилий и мышц. Кроме того, укрепляются мышцы, поддерживающие позвоночник.3. Уменьшить боль в спине. Если находиться в положении, когда ноги подняты вверх, то нагрузка на позвоночник снизится, он вытянется, уменьшится давление на межпозвоночные диски и корешки спинного мозга. Регулярное выполнение упражнений позволит улучшить гибкость спины и минимизировать приступы боли, но прежде чем начать заниматься, нужно убедиться в отсутствии противопоказаний, к которым относятся:заложенность носа, гайморит;отит;коньюктивит;высокое давление;грыжа в паху либо пупочной области;травма шеи или позвоночника.4. Улучшить работу лимфатической системы. Упражнение позволяет избавиться от излишков тканевой жидкости, то есть застоя лимфы. Нарушение лимфооттока нельзя исправить с помощью эластичных бинтов и специальных колготок, но можно благодаря простому упражнению. При недостаточном лимфооттоке в организме скапливаются токсины и вредные микробы, может развиться лимфотоксикоз. Заниматься можно в том случае, если у вас периодически отекают обе ноги, а если только одна, тогда нужно незамедлительно обратиться к врачу.5. Улучшить работу сердца. Если ноги подвергаются постоянной нагрузке, тогда к ним проступает значительный объем крови, то есть сердце работает на полную мощность. А если находиться в положении лежа и с поднятыми вверх ногами, то удастся расслабить сердечную мышцу. Особенно заниматься полезно тем, кто часто страдает от головных болей и повышенного давления. Противопоказаниями к упражнению являются только аритмия и сердечная недостаточность.6. Успокоить нервную систему и восстановить функции головного мозга. Благодаря поднятым вверх ногам к мозгу поступает больше крови и кислорода. Это позволяет избавиться от головной боли, бессонницы и нервного перенапряжения. Заниматься нельзя только тем, у кого повышенное внутричерепное давление.7. Улучшить состояние кожи и волос. Регулярные занятия улучшают кровоток и обменные процессы. Благодаря этому кожа станет более эластичной, а волосы прочными.8. Улучшить функцию щитовидной железы. В хорошем кровотоке нуждаются абсолютно все железы нашего организма. Регулярные занятия позволят нормализовать кровообращение в области шеи, а ведь именно там находится щитовидная железа, которая часто страдает из-за стрессов. Гимнастика помогает избавиться от усталости, сонливости, апатии и прочих неприятных симптомов, возникающих из-за нарушения работы щитовидки. При учащенном пульсе либо повышенном уровне гормонов щитовидной железы заниматься нельзя.9. Избавиться от лишних килограммов. Удивительно, но просто лежа на спине можно похудеть. Если вы хотите уменьшить объем талии, то ложитесь на спину и поднимайте ноги, этим вы усилите приток крови к внутренним органам, восстановите тем самым их функции, что ускорит обменные процессы, позволит организму быстрее избавиться от токсинов и заставит подкожный жир прекратить выделять свободные радикалы.10. Улучшить пищеварение. Когда вы занимаете «перевернутую» позу, то положение внутренних органов меняется, за счет чего улучшается кровообращение, питательные вещества лучше усваиваются и организм быстрее выводит токсины. Кроме того, данное упражнение помогает избавиться от хронического запора. Но нужно учесть, что заниматься нельзя после приема алкоголя, курения и даже легкого перекуса.11. Улучшить функции половых органов. Особенно занятия полезны для женщин после родов либо оперативного вмешательства в область промежности. «Перевернутая» поза укрепляет тазовые мышцы, а за счет лучшего притока крови удается справиться с хронической дисфункцией. При беременности заниматься нельзя.