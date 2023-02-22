7 упражнений, которые помогают при боли в шее и плечах

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Выполнение всего комплекса займёт не больше 10 минут, старайтесь делать его ежедневно.Если у вас сидячая работа, если вы проводите много времени, глядя в экран телефона, если к концу дня вы чувствуете дискомфорт в плечах и шее – вашим мышцам и позвоночнику требуется помощь. Если боль становится постоянной, если она усиливается со временем, стоит обратиться к врачу. Но если речь идет просто о небольшом дискомфорте, старайтесь регулярно выполнять приведенные ниже упражнения: они помогут размять мышцы, немного разгрузить шейный отдел позвоночника, улучшат кровоток – и вы будете чувствовать себя лучше.Каждое упражнения выполняйте в течение 10-15 секунд. Исходное положение для всех упражнений одинаковое: сядьте на край стула, выпрямите спину, опустите и расслабьте плечи.Упражнение первое: повороты и наклоны шеиМедленно поверните голову вправо так, чтобы подбородок дошел до линии плеча. Немного подержите голову в этом положении, затем так же медленно поверните ее влево. Повторите несколько раз.Верните голову в исходное положение и наклоните шею вниз. Из этого положения медленно поверните голову влево, затем – вправо. Вернитесь в исходное положение. Повторите несколько раз.Вытяните руки вперед и тяните их максимально далеко, спину при этом старайтесь держать прямо. Повторите три-четыре раза.Упражнение второе: растяжка для мышц шеиНаклоните голову вниз как можно сильнее, так, как будто вы пытаетесь дотянуться подбородком до груди. Если вы все делаете правильно, вы почувствуете напряжение в нижней части шеи, а также в верхней части спины, от шеи до лопаток. Вернитесь в исходное положение.Наклоните голову вниз, руки сцепите за головой в замок и положите на затылок. Нажимайте сцепленными руками на голову, усиливая давление на мышцы шеи, одновременно поворачивая голову вправо и влево.Повторите оба упражнения три-четыре раза.Упражнение третье: растяжка для мышц шеи и плечОпустите подбородок вправо и вниз, одновременно потянувшись вниз левой рукой. Вернитесь в исходное положение. Повторите в другую сторону.Опустите подбородок вниз, к правому плечу, после чего медленно проведите им долевого плеча, как бы описывая полукруг. Задержитесь в этом положении, затем повторите в другую сторону.Повторите оба упражнения три-четыре раза.Упражнение четвертое: вытягивание шеиСтараясь держать плечи и спину неподвижными, вытяните подбородок вперед как можно дальше, затем верните его назад.Повторите несколько раз, не забывайте держать плечи неподвижными – должна работать только шея!Упражнение пятое: расслабляем плечиСперва потяните плечи вперед, после этого отведите их назад, как можно дальше, и согните руки в локтях. Если вы все сделали правильно, вы почувствуете напряжение мышц груди.После этого поднимите плечи как можно выше, после чего резко опустите вниз.Повторите весь комплекс несколько раз.Упражнение шестое: круговые движенияРуки согните в локтях, кончики пальцев положите на плечи.Делайте круговые вращения руками вперед и назад – по четыре раза в каждую сторону.Упражнение седьмое: растяжка плечевых мышцВам понадобится полотенце или ремень. Полотенце скатайте в жгут, возьмите его или ремень обеими руками за противоположные концы, натяните максимально сильно и отведите прямые руки за голову как можно дальше.После этого согните руки в локтях и постарайтесь опускать локти. Чем ниже вы сможете отвести руки, тем лучше растянутся мышцы.