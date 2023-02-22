Десять способов снизить риск развития старческого слабоумия

Согласно отчёту комиссии Lancet за 2020 год, существуют несколько факторов риска деменции, которые поддаются изменениям. Это значит, что развитие старческого слабоумия всё-таки можно предотвратить.По словам Джудит Хайдебринк, доктора медицинских наук, невролога из Мичиганского университета здравоохранения и соруководителя Клинического ядра Мичиганского исследовательского центра болезни Альцгеймера, многие случаи деменции можно предотвратить или отсрочить, если вести здоровый образ жизни.Вот о чём вам нужно помнить, согласно результатам исследования Lancet. Об этом рассказал также невролог Генри Полсон.Следите за артериальным давлением. Примерно с 40 лет стремитесь к тому, чтобы ваше систолическое давление было 130 мм рт. ст. или ниже. Научные исследования демонстрируют, что это также снижает вероятность сердечного приступа и инсульта.Защищайте слух. В недавнем исследовании говорится, что пожилые, которые носят слуховые аппараты из-за потери слуха, имеют более низкий риск развития деменции в течение следующих трёх лет.Старайтесь снизить уровень загрязнения воздуха. Известно, что при улучшении качества воздуха снижается и вероятность развития старческого слабоумия.Избегайте травм головы. Это может привести к нарушениям работы мозга.Ограничьте употребление алкоголя, откажитесь от курения. Наиболее безопасно в день употреблять максимум 1 порцию алкоголя.Оставайтесь умственно вовлечёнными. Люди, которые учились дольше, меньше подвержены риску развития старческого слабоумия. Вы можете для поддержания мозга в форме учиться чему-то новому, решать головоломки, пробовать себя в новых хобби и т.п.Регулярно занимайтесь спортом и придерживайтесь полезной для сердца диеты. Всё, что хорошо для сердца, также положительно сказывается на здоровье мозга. Благодаря 150 минутам физической активности (от умеренной до интенсивной) в неделю тоже можно предотвратить деменцию.Поддерживайте здоровый режим сна. Нарушения сна вроде апноэ во сне могут быть связано с высоким риском развития деменции.Поддерживайте социальные связи. Оставайтесь на связи с семьёй и друзьями, посещайте общественные мероприятия. Это помогает поддерживать мозг в тонусе.Позаботитесь о психическом здоровье. Согласно некоторым исследованиям, депрессия может быть связана с деменцией в более позднем возрасте.