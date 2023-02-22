Врач назвала собственные симптомы сердечного приступа - «ужасный рефлюкс»
Мама двоих детей, которой сейчас 37 лет, сказала: «Я предположила, что плохо себя чувствую, потому что жизнь была сумасшедшей, и я мало спала».
Джессика время от времени испытывала боль, которая иррадиировала от груди к горлу. «Я просто думала, что у меня ужасный рефлюкс, потому что я была истощена и плохо ела».
В то время у Джессики был трехлетний и шестимесячный ребенок, и у нее были другие приоритеты, помимо ее здоровья.
Принимала антациды от периодических болей в груди, которые продолжались в течение недели, но когда она была на работе, она больше не могла игнорировать это. Ощущение изжоги началось снова, но затем боль стала настолько сильной, что она была бледной и потной, поэтому была вызвана скорая помощь.
"При тестировании на тропонин, белок, который возникает при повреждении сердца, результаты оказались положительными", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя клинический случай .
Симптомы сердечного приступа:
Боль в груди — ощущение давления, тяжести, стеснения или сдавливания в груди
Боль в других частях тела — может ощущаться, как будто боль распространяется от груди к рукам (обычно левой руке, но может поражать обе руки), челюсти, шее, спине и животу
Чувство легкости или головокружения
Потоотделение
Одышка
Чувство тошноты (тошнота) или недомогание
Непреодолимое чувство тревоги (похожее на паническую атаку)
Кашель или свистящее дыхание
Сокрушительная боль в груди вернулась в больнице, а электрокардиограмма показала, что ее коронарная артерия была полностью заблокирована. Чтобы спасти ее сердечную мышцу от необратимого повреждения, врачам пришлось немедленно оперировать ее. Стент был помещен в коронарную артерию, чтобы открыть кровеносный сосуд, чтобы кровь могла попасть в сердце.
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